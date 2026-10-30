A rezsimnek dolgozó észak-koreai hackerek lophatták el a Binace ügyfeleinek dollármilliárdjait

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Bár konkrét bizonyíték még nincs, lényegében minden forrás megegyezik abban, hogy a sztálinista rezsimnek dolgozó észak-koreai hackerek hatolhattak be a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance rendszerébe és lophattak el 6,3 milliárd dollárnyi betétet. Több iparági elemző a TraderTraitor nevű csoportot vádolja. Friss hír, hogy a cég állítása szerint ebből 3 milliárdnak nyomára leltek és azokat az összegeket befagyasztották. A cég vezérigazgatója közben lenyilatkozta, hogy a végén teljes egészében megtérítik mindenki kárát. (Kripto esetében a kártérítés ez nem törvényi kötelezettség, mint például a hagyományos valutákban tartott bankbetétek esetében.) Vagyis, ha tartják a szavukat és nem sikerül több pénzt visszaszerezniük, akár 3,3 milliárd dollárt is bukhatnak az ügyön. A TRM Labs nevű iparági tanácsadó-elemző cég szerint a teljes érintett összegből 2,4 milliárd dollárnyinak már nem fognak tudni a nyomára bukkanni.

Bár az első hírek arról szóltak, hogy egy gazdátlan laptop segítségével hatolhattak be a rendszerbe, péntek délutánra a cég bejelentette, hogy több fronton is támadták a behatolók. A Binance fogadkozik, hogy hétfőn már lehetséges lesz pénzt mozgatni a számlákon.

Ez minden idők legnagyobb ilyen lopása. Az előző listavezető egy hasonló dubai kriptotőzsde kirablása volt tavaly, onnan 1,5 milliárd dollár értékű kriptovalutát loptak el. A tettesek az FBI szerint ott is észak-koreaiak voltak.

Sokan figyelik most izgatottan, hogy miként reagál a történtekre a bitcoin árfolyama, ami az egész kriptouniverzumra nagy hatással van. Az első reakció a fellélegzés volt, a hír körbefutása óta ugyanis csak durván 3 ezer dollárral csökkent a kriptovaluta 80 ezer dollár körüli árfolyama. Ám több szakértő is arra figyelmeztet, hogy pénteken még nem érdemes semmiféle következtetést levonni a bitcoinról, a Binance-on ugyanis még mindig be van fagyasztva a kereskedés és ez a világ legnagyobb forgalmú kriptotőzsdéje.

(via Guardian, New York Times)I