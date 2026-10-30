Minden idők legnagyobb kriptolopását jelentette a Binance, 6,3 milliárd dollár tűnhetett el

Mintegy 6,3 milliárd dollárnyi kriptovalutát lophattak el hackerek a Binance-től csütörtökön, ami minden idők legnagyobb kriptolopása lehet – írja az NBC News a vállalat közleménye alapján. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje minden befizetést és pénzkivételt felfüggesztett, amíg a hatóságokkal együttműködve megpróbálja felkutatni az ellopott vagyont és helyreállítani rendszerei biztonságát.

Illusztráció: RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

A cég szerint a támadás egy feltört laptopról indult, amelyen keresztül a hackerek hozzáfértek a vállalat egyik informatikai rendszeréhez, és jogosulatlan pénzkivételi tranzakciókat indítottak. A Binance közlése szerint eddig mintegy 3 milliárd dollár értékű, a támadókhoz köthető kriptoeszközt sikerült azonosítani és zárolni. Ebben két nagy stabilcoin-kibocsátó, a Tether és a Circle is közreműködött: előbbi több mint 1,5 milliárd, utóbbi több százmillió dollár értékű eszközt fagyasztott be. A vállalat szerint a kár pontos összege és a zárolt vagyon értéke még változhat.

A lopás nagyságrendjét nehéz felfogni: a 6,3 milliárd dollár mai árfolyamon mintegy 2060 milliárd forint, vagyis nagyjából 228-szor annyi, mint az a 9 milliárd forint, amelynek elásásával Seszták Miklós neve összefüggésbe került. Ekkora összeggel alighanem már ő sem birkózott volna meg.

A támadás hírére a legnagyobb kriptovaluták árfolyama is esni kezdett: a bitcoin 4,3, az ether 4,6 százalékot veszített az értékéből. A mostani lopás messze meghaladhatja a korábbi rekordot, amelyet 2025 februárjában állítottak fel észak-koreai hackerek, amikor 1,5 milliárd dollárnyi kriptovalutát loptak el a Bybit tőzsdétől. A kriptotőzsdéken tartott pénzekre ráadásul nem vonatkozik a hagyományos bankbetétekhez hasonló automatikus betétbiztosítás, így a károk megtérítése alapvetően az érintett szolgáltató vállalásaitól függ.

A Binance alapítója, Changpeng Zhao az X-en azt írta, részvényesként arra számít, hogy a felhasználók minden veszteségét megtérítik. Zhao 2023-ban lemondott a vállalat vezérigazgatói posztjáról, miután bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni szabályok megsértésében. A Binance akkor több mint 4 milliárd dolláros bírság és más szankciók teljesítését vállalta, Zhaót pedig 2024-ben négy hónap börtönre ítélték. Donald Trump később teljes elnöki kegyelemben részesítette a milliárdost. A Fehér Ház azzal indokolta a döntést, hogy a Biden-kormányzat aránytalanul szigorúan lépett fel a kriptoiparral szemben.