Seszták Miklós 9 milliárdja nemcsak a páncélszekrényéből, de a vagyonnyilatkozatából is hiányzik

Egy nappal azután, hogy meghosszabbították Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő és volt fejlesztési miniszter letartóztatását, a bíróság közölte, hogy Seszták elrejtett valahol 9 milliárd forintot, azonban a házában már csak üres páncélszekrényeket találtak.

Sesztáknak, mint parlamenti képviselőnek, minden évben kötelező volt vagyonnyilatkozatot készíteni. Szeptember végén a 444 is átnyálazta a vagyonnyilatkozatát, ebből kiderült, hogy ő az egyik leggazdagabb parlamenti képviselő, és elképesztő vagyongyarapodásról vallott az évek során.

Arról azonban, hogy lett volna 9 milliárdja, ahogy a Telex is írja cikkében, nem vallott. A legutóbbi vagyonnyilatkozatában közölt ingatlanok, állampapírok, részvények és megtakarítások összege se tett volna ki 9 milliárdot. Igaz, ahogy a lap is rámutat, a vagyonnyilatkozat önbevalláson alapul, ráadásul Seszták legutóbbi nyilatkozata a május eleji vagyoni helyzetét mutatja.

Amikor szeptember 28-án megvonták Seszták mentelmi jogát, Czakó Czirbus Pál, a mentelmi bizottság tagja a rendelkezésére álló öt percben nem tudta végigsorolni, mi mindennel hozták összefüggésbe a volt minisztert. Az előterjesztése alapján azonban össze tudtuk szedni, hogy mindent összeadva 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.

A politikus cselekménye a KNYF szerint hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak. Sesztákot szeptember 28-án őrizetbe vették, majd a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte a letartóztatását.