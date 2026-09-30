Seszták Miklós az egyik leggazdagabb parlamenti képviselő, elképesztő vagyongyarapodásról vallott az évek során

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az egykori fejlesztési miniszter, Seszták Miklós hétfőn saját maga jelent meg az ügyészségen vallomást tenni a Volánbusz-ügyben, amivel a hatóságok összefüggésbe hozták a nevét. Bevallása szerint azért tette meg ezt, mert tisztában volt azzal, hogy a mentelmi jogát úgyis felfüggesztik, így önszántából jelent meg inkább az ügyészségen. A dolog vége pedig szabadon távozás/védekezés helyett őrizetbe vétel lett.

Seszták Miklós az a politikus, aki egész pályafutását inkább a surranópályán járta végig, ennek ellenére szűkebb pátriájában, Kisvárdán megkerülhetetlen szereplőnek tartották a helyiek. Politikai pályafutásáról ebben a cikkben lehet részletesebben olvasni.

Hétfőn viszont nemcsak szimplán egy politikust, egy volt miniszter vett őrizetbe a rendőrség, miután a neve felmerült egy korrupciógyanús ügyben, hanem az egyik leggazdagabb országgyűlési képviselőt is. Sesztákot már 2012-ben is az egyik leggazdagabb képviselőnek tartották a vagyonnyilatkozata alapján, helyét pedig az évek alatt sikerült megőriznie az elképesztő ütemű vagyongyarapodásának köszönhetően.