Bíróság: Seszták Miklós elrejtett valahol 9 milliárd forintot, a házában már csak üres páncélszekrényeket találtak

Mint az MTI nyomán megírtuk, a bíróság szerdán meghosszabbította Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter, KDNP-s parlamenti képviselő letartóztatását. Azonban a nemzeti hírügynökség által közzétett hírből kimaradt a bírósági döntéssel összefüggő néhány nagyon fontos részlet.

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Így például az, hogy a Seszták lakóhelyén tartott házkutatás alkalmával a nyomozóhatóság „üres páncélszekrényeket talált, melyekben a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 9 milliárd forint készpénzt tartott, azok elrejtéséről pedig a kihallgatását megelőzően gondoskodhatott”. A bíróság szerint „mindezekből arra lehet következtetni, hogy vagyonelkobzás alá eső dolgot elrejtett” valahová Seszták. A bíróság ezért azt állapította meg, hogy „az eljárás során kihallgatandó személyek befolyásolásának lehetőségén túl, közeli és reális annak a veszélye is, hogy a terhelt további, eddig még a hatóságok által fel nem derített vagyon elrejtésére törekedne”.

Ráadásul az ügyről döntő Budai Központi Kerületi Bíróság szerint

Sesztáknak „elegendő vagyon áll a rendelkezésére ahhoz, hogy az eljárás alól kivonja magát”,

a kényszerintézkedés új különös indokaként megállapították az eljárás befolyásolásának tényét is,

a bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja a volt miniszter letartóztatásának elrendelése óta beszerzett bizonyítékok alapján tovább erősödött.

A Fővárosi Törvényszék honlapján olvasható közlemény szerint egyébként Seszták védője egyrészt a politikusra kirótt kényszerintézkedés megszüntetését, másrészt ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését kérte. Egyben 300 millió forint óvadék letételét indítványozta. Ez az összeg egyébként a 3,3 százaléka a Seszták széfjéből hiányzó 9 milliárd forintnak. Hogy mennyi a 9 milliárd forint? Nem is olyan sok, ha légmentesen össze tudnánk illeszteni 450 000 darab húszezrest, így nézne ki a kupac (mesterséges intelligenciával ábrázolva):

Illusztráció: Kovács Bendegúz / ChatGPT

Amikor szeptember 28-án megvonták Seszták mentelmi jogát, Czakó Czirbus Pál, a mentelmi bizottság tagja a rendelkezésére álló öt percben nem tudta végigsorolni, mi mindennel hozták összefüggésbe a volt minisztert. Az előterjesztése alapján azonban össze tudtuk szedni, hogy mindent összeadva 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.

A politikus cselekménye a KNYF szerint hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak. Sesztákot szeptember 28-án őrizetbe vették, majd a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte a letartóztatását.