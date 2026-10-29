Sittes zsák, vákuumzacskó, döngölés – nem is olyan könnyű 9 milliárd forintot elrejteni, ha az ember ész nélkül vág bele

A bíróság szerdai közleménye szerint Seszták Miklós KDNP-s képviselőnek, a 2014-2018 közötti Orbán-kormány fejlesztési miniszterének a széfjét üresen találták a házkutatás során a nyomozók, de azokban korábban „a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 9 milliárd forint készpénzt tartott”, amit a kihallgatása előtt rejtett el. De hová rejthette? És hogyan? És mennyi idő alatt? Tippek, trükkök, megdöbbentő számok, avagy gyorstalpaló nagy mennyiségű készpénz lehető legegyszerűbb elrejtéséhez.
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Reális veszélynek látta a nyomozási bíró, hogy a volt miniszter további, eddig még fel nem derített vagyon elrejtésére törekedne, ha kiengednék. Kisvárdaiak, ásóra, csákányra fel!