Sittes zsák, vákuumzacskó, döngölés – nem is olyan könnyű 9 milliárd forintot elrejteni, ha az ember ész nélkül vág bele

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A bíróság szerdai közleménye szerint Seszták Miklós KDNP-s képviselőnek, a 2014-2018 közötti Orbán-kormány fejlesztési miniszterének a széfjét üresen találták a házkutatás során a nyomozók, de azokban korábban „a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 9 milliárd forint készpénzt tartott”, amit a kihallgatása előtt rejtett el. De hová rejthette? És hogyan? És mennyi idő alatt? Tippek, trükkök, megdöbbentő számok, avagy gyorstalpaló nagy mennyiségű készpénz lehető legegyszerűbb elrejtéséhez.

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Haász János
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