Az ország déli részén sok eső esik majd a napokban

Vasárnap egy Magyarországtól délre kimélyülő mediterrán ciklon felhőzete borítja be majd az ország déli, délnyugati felét és a délutáni órákban ezeken a tájakon többfelé elered az eső – írja az Időkép. Ez a ciklon még hétfőn is meghatározza időjárásunkat, az északi-északkeleti tájak kivételével többfelé esni fog, de jelentősebb mennyiségű csapadék inkább csak az ország déli-délnyugati részén várható. A legtöbb csapadék a horvát határhoz közeli területeken vártható, itt hétfő estig helyenként 20 milliméter eső eshet, de a Dunántúl déli felén máshol többfelé 10–15 milliméter esik majd.

Ezzel egyidőben északira-északkeletire forduló szél jön, hétfőn nyugaton és északkeleten az erős széllökések mellett egy-egy viharos lökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet a tartósan borongós, csapadékos részeken 10 fok alatt marad, a szárazabb északkeleti és keleti tájakon viszont megközelíti, vasárnap eléri a 15 fokot.