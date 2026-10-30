Az USA 500 Patriot légvédelmi rakétát ad el Ukrajnának

Az amerikai hadügyminisztérium hivatalos közleményben erősítette meg, hogy 2,1 milliárd dollárért eladnak 500 darab Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) légvédelmi rakétát Ukrajnának. A szállítmányt az ukrán fél kérte.

Az Egyesült Államok közleménye hangsúlyozza, amerikai szempontból ez üzleti lépés, a fegyverekért Kanada, Németország és Norvégia fizet a Jumpstart programon keresztül, illetve uniós hitel is van a csomagban. Az amerikai fél szerint az ukránok zökkenőmentesen használatba tudják venni a kapott rendszereket, hiszen ismerik őket. A szállítmány javítani fogja az ország légvédelmi képességeit. A szerződő fél amerikai részről a Lockheed Martin fegyvergyár lesz.

Az öt méter hosszú, 25 centi átmérőjű PAC-3-as Patriot rakéták igen fontosak Ukrajnának, hiszen képesek az oroszok hiperszónikus ballisztikus rakétáinak elfogására és megsemmisítésére is.