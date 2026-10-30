Bilincsbe vert Orbánnal a címlapján foglalkozik nagy terjedelemben a magyar belpolitikával egy vezető cseh hetilap

Magyar Péter és a bilincsbe vert Orbán Viktor látható a Reflex című cseh közéleti hetilap e heti címlapján, a miniszterelnök a prágai villámlátogatásakor vásárolt is egy példányt belőle. A lap újságírója, Oliver Adámek ugyanis írt egy könyvet az Orbán-rendszer bukásáról Világoš címmel, és ajándékozott abból is egyet Magyarnak, mint ez kiderül a miniszterelnök prágai videójából. A könyvből részlet olvasható az e heti Reflexben, amely továbbá terjedelmes cikkben foglalkozik a Tisza-kormány hatalomra kerülésével, a Magyar által ígért elszámoltatással és a rendszerszintű reformokkal, az orbáni struktúrák felszámolásával, valamint az ország előtt álló demokratikus és jogállami kihívásokkal.

Az 1990-ben alapított, leginkább jobboldali-libertáriusként jellemezhető Reflex az egyik legnépszerűbb cseh politikai magazin, Adámek a magyar belpolitika legismertebb szakértője a cseh médiában: nem csupán jól beszél magyarul (mint ez Magyar Péter videójából is kiderülhet), de gyakran jár is itt, az idei választási kampány véghajrájában is ezt tette, erről szól a lapban olvasható részlet a könyvből.

A könyv címe szójáték, hiszen a Világoš szó a cseh nyelvben is ismert, a „dostat világoš” fordulat annyit jelent, verést kapni, vagy nagy vereséget szenvedni, és meglepő módon a világosi fegyverletételből terjedt el több szláv nyelvben. A kontextusból egyértelmű, hogy itt a Fidesz vereségére vonatkozik a cím, a Reflexben olvasható részlet pedig a kampány végnapjait idézi fel, J. D. Vance amerikai alelnök látogatásától kezdve Orbánék kampányzáró gyűléséig a Várban. Adámek felidézi, akkor érezte, hogy eldőlt a választás, amikor április 7-én, Vance érkezése napján Magyar Pétert reggel hétkor hatalmas tömeg fogadta Ráckevén.

Arról is ír, hogy a Puzsér Róbert szervezte Rendszerbontó Nagykoncerten kisebb botrány lett Eckü beszólásából, amikor kilátásba helyezte, hogy Gulyás Gergely fejére teszi a heréit, majd másnap Adámek tinédzsereket hallott a villamoson, amint ebből idézgetnek. Végül részt vett a fideszes kampányzárón is, ahol a második sorban talált helyet, és hallotta, ahogy három ötvenes nő azt mondja: túléltük Horn Gyulát és Gyurcsányt, Magyart is túléljük.

A könyvről annyit lehet tudni, hogy múlt héten jelent meg – mint azt a szerző Magyar Péternek is elmondta prágai találkozásukon –, és a Reflex úgy írja le, mint ami bemutatja, hogyan változtatta meg Orbán Magyarországot, és miért bukott el 16 év után. A kötet Magyar Péter kampányáról szóló riportot is tartalmaz, amiből Adámek szerint minden cseh politikus tanulhatna.

A másik magyar tárgyú, hosszabb lélegzetű cikket is Adámek jegyzi, de az már nem könyvrészlet, hanem ismerteti a Tisza-kormány eddigi mérlegét az Orbán-rendszer lebontása terén. A szerző bemutatja a Tisztítótűz művelet jelenlegi állását, de abból az aspektusból vizsgálja a helyzetet, hogy a Tisza-kormány vajon tényleg helyreállítja-e a jogállamot, és az orbáni rendszer romjain működő demokrácia épül-e. A cikk ismerteti az elmúlt fél év fontosabb intézkedéseit, a fideszes „bábok” leváltását a fontosabb állami intézmények éléről, az alkotmánybíráknak megállapított korhatárt, és kitér arra is, hogy Magyar korábban megígérte, a miniszterelnöki megbízatást legfeljebb két választási ciklusra korlátozzák, a parlamenti képviselői mandátumok korlátozását azonban nem említette előzetesen. A szerző ezért felteszi a kérdést, hogy a választók valóban felhatalmazást adtak-e ilyen mélyreható alkotmányos átalakításokra, és hogy vajon hol húzódik a határ a demokratikus intézmények helyreállítása és a hatalom túlzott koncentrációja között?

Magyar Péter és cseh kollégája október 29-én Prágában Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Látszik, hogy Adámek naprakész a magyar belpolitikában, szó van Hankó Balázs, Seszták Miklós és Matolcsy György letartóztatásáról, ismerteti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrejöttét, Orbán párizsi utazását október 23-án, és említi a találgatásokat is Orbán politikai jövőjével kapcsolatban, kitérve rá: a híveinek azt ígérte, jövő év március 15-én visszatér személyesen is, de a volt miniszterelnök jelenleg alig látható. A fontosabb azonban Magyar Péter helyzete, aki ugyan egész pályás letámadást indított az Orbán-rendszer ellen, de ez önmagában nem lesz elég:

„Magyar viszont olyan szakaszba lép, amelyben már eredményeket kell felmutatnia. Meg kell mutatnia az embereknek, hogy megéri leszámolni az orbánizmussal, és hogy nem pusztán jelképes bosszúról van szó; hogy az új rendszer valódi fejlődést biztosít Magyarország számára; és hogy a rekordméretű választói felhatalmazás nem merül ki abban a vágyban, hogy a másik oldalra egy nagy verést („Világost”) mérjenek.”

A Reflex cikke nem az egyetlen a cseh sajtóban, ami mostanában Magyarországgal foglalkozik: riportot közölt például a Respekt, melynek szerzője részt vett Magyar Péter új országjárásának veszprémi állomásán, a cseh közrádió Madlovics Bálint politológust kérdezte arról, hogy valóban rendszerváltás történik-e; a Deník N pedig még nyáron foglalkozott nagyobb cikkben a közmédia átalakításával. A cseh közvéleményt tehát nagyon is foglalkoztatja a magyar politikai helyzet, nyilván nem függetlenül attól, hogy ott most olyan kormány van hatalmon, amelyet nem feltétlenül a demokrácia iránt elkötelezett pártok alkotnak.