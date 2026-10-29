Karel Gott és az Omega aláfestésével állapodott meg Magyar Péter és Andrej Babiš, hogy gyorsvasútra gyűjtenek majd Brüsszelben

A közös kormányülés ritka, általában szomszédos államok tartanak ilyet, Magyarország korábbi kormányai korábban már Romániával és Szerbiával is üléseztek közösen, a cseh kormánnyal most csütörtökön Prágában üléseztek először együtt (tervben van Ausztriával is). A sok közös pontot és közép-európai rokonságot hangsúlyozó Magyar Péter azt állította, meg is lepődött, hogy ez az első cseh-magyar kormányülés, noha inkább az lehet talán szokatlan, hogy két, egymással nem is szomszédos ország kormányai fonják ilyen szorosra a kapcsolataikat. Pedig logikus, hogy az újra életre kelt V4 országai szorosabb együttműködésre törekszenek, annak ellenére, hogy a jelenlegi cseh miniszterelnök, Andrej Babiš Magyar Péter elődjével, Orbán Viktorral ápol baráti viszonyt, akivel közösen politizálnak az Európai Parlament Patrióta frakciójában is.
Jelen esetben a közös kormányülés azt jelentette, hogy Magyar fogta nyolc miniszterét, akikkel elutazott Prágába, ahol csütörtök délelőtt mindegyikük leült a cseh kollégájával, akárcsak a két kormányfő is egymással. A közös ebédet követően – amiről Magyar annyit árult el, hogy Karel Gott és az Omega is szolgáltatták a háttérzenét – Babiš és vendége közös sajtótájékoztatón állt az újságírók elé, hogy beszámoljanak az eredményekről. Mivel vitás ügye vagy komolyabb döntést igénylő problémája egymással nincs a két országnak, igazán nagy bejelentésre nem is lehetett számítani, így a pálmát a V4 gyorsvasút projekt vitte el, ha nem számítjuk Magyar megjegyzését Orbán ENSZ-főtitkári esélyeiről.
A gyorsvasútról Magyar annyit mondott most, hogy Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak együtt kell dolgoznia azon, hogy megpróbáljanak a soron következő 7 éves uniós költségvetésben jelentős támogatást szerezni a gyorsvasút több mint 10 milliárd eurós projektjéhez, és példaként a balti országokat Lengyelországgal összekötő Rail Baltica projektet említette. A magyar kormányfő szerint Közép-Európában szükség van szimbolikus, közös projektekre, mert egyelőre nincsenek ilyenek, és egy közös gyorsvasút-hálózat kiépítése (mely minimum egy évtized, de inkább még hosszabb idő alatt valósulhat meg) ilyen lehet.
Itt az ideje tehát, hogy a kelet-nyugat irányú vasútvonalak mellett nagyobb súly kerüljön az észak-dél irányra is, és ennek keretében a jelenlegi közel hétórás menetidőt három órára lehetne csökkenteni Prága és Budapest között, a Budapest-Varsó útvonal pedig ötórásra rövidülne, összesen pedig mintegy 60 millió embert lehetne közelebb hozni egymáshoz. Szó volt továbbá együttműködésről az energetikában, egészségügyben, a védelmi iparban; Magyar Péter kiemelte a kutatás-fejlesztést is, és beszélt az információtechnológia és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek kihasználásában rejlő lehetőségekről is.
Mindkét kormányfő szerint fontos, hogy közösen tudjanak fellépni az Európai Tanácsban olyan témákban, mint az illegális migráció elleni küzdelem, az energiaárak csökkentése vagy a 7 éves uniós költségvetésben a közép-európai érdekek megjelenítése. Arról diplomatikusan nem ejtettek szót, hogy ez a közös fellépés eddig miért nem valósulhatott meg, de Babišt megkérdezte a cseh köztévé, hogy nem jelent-e problémát kettejük viszonyában, hogy jó baráti viszonyt ápol Orbán Viktorral. A cseh miniszterelnök visszautasította, hogy ez bármilyen hatással lenne a Tisza-kormánnyal meglévő összhangra, és erre ezt a közös kormányülést hozta fel példaként. Mindketten hangsúlyozták, hogy a kapcsolatuk pragmatikus, hiszen országaiknak érdeke, hogy közös fellépéssel növeljék országaik súlyát, Babiš pedig elődjére hárította a felelősséget, amiért korábban ilyen bilaterális együttműködés nem valósult meg. Magyar azt hangsúlyozta, hogy nem szeret ideológiai kérdésekről beszélni, őt a magyar nemzeti érdek érdekli.
A magyar miniszterelnök magát „easy going guy”-nak írta le, mint aki mindenkivel könnyen megtalálja a közös nevezőt, és ezt a sajtótájékoztató szemléletesen illusztrálta is, hatalmas volt a kontraszt a bőbeszédű, sztorizgatós Magyar és a rezzenéstelen arccal álló, a minimumra szorítkozó, az egész sajtótájékoztatót egy mosoly nélkül lehozó cseh kollégája között. Ez nem azt jelenti, hogy Babiš barátságtalan lett volna, egyszerűen ez az ő száraz, „technokrata” stílusa, szemmel láthatóan jóval kevésbé élvezi az ilyen nyilvános eseményeket, mint az egészen más iskolát képviselő Magyar Péter.
A sajtó kérdéseire válaszolva a magyar kormányfő elmondta még, hogy a következő évi költségvetésben nincs elkülönítve „egyetlen eurócent sem” a migrációs politika miatt kiszabott, napi egymillió eurós bírságra, mert bíznak benne, hogy Magyarország mentességet kap ez alól.
Ha minden jól megy, jövő tavasszal jön a következő cseh-magyar kormányülés, ezúttal Budapesten, bár Magyar Péter azt is elárulta, hogy ugyan fontosak az ilyen személyes találkozók, de a mai világban már másképp működik a politika, ünnepélyes aláírások helyett Whatsapp vagy Signal csoportokban egyeztetnek a miniszterek. A két miniszterelnök megköszönte a másiknak a konstruktív találkozót, Magyar pedig ezt követően Petr Pavel köztársasági elnöknél folytatta prágai látogatását.