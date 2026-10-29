Karel Gott és az Omega aláfestésével állapodott meg Magyar Péter és Andrej Babiš, hogy gyorsvasútra gyűjtenek majd Brüsszelben

A közös kormányülés ritka, általában szomszédos államok tartanak ilyet, Magyarország korábbi kormányai korábban már Romániával és Szerbiával is üléseztek közösen, a cseh kormánnyal most csütörtökön Prágában üléseztek először együtt (tervben van Ausztriával is). A sok közös pontot és közép-európai rokonságot hangsúlyozó Magyar Péter azt állította, meg is lepődött, hogy ez az első cseh-magyar kormányülés, noha inkább az lehet talán szokatlan, hogy két, egymással nem is szomszédos ország kormányai fonják ilyen szorosra a kapcsolataikat. Pedig logikus, hogy az újra életre kelt V4 országai szorosabb együttműködésre törekszenek, annak ellenére, hogy a jelenlegi cseh miniszterelnök, Andrej Babiš Magyar Péter elődjével, Orbán Viktorral ápol baráti viszonyt, akivel közösen politizálnak az Európai Parlament Patrióta frakciójában is.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Jelen esetben a közös kormányülés azt jelentette, hogy Magyar fogta nyolc miniszterét, akikkel elutazott Prágába, ahol csütörtök délelőtt mindegyikük leült a cseh kollégájával, akárcsak a két kormányfő is egymással. A közös ebédet követően – amiről Magyar annyit árult el, hogy Karel Gott és az Omega is szolgáltatták a háttérzenét – Babiš és vendége közös sajtótájékoztatón állt az újságírók elé, hogy beszámoljanak az eredményekről. Mivel vitás ügye vagy komolyabb döntést igénylő problémája egymással nincs a két országnak, igazán nagy bejelentésre nem is lehetett számítani, így a pálmát a V4 gyorsvasút projekt vitte el, ha nem számítjuk Magyar megjegyzését Orbán ENSZ-főtitkári esélyeiről.

A gyorsvasútról Magyar annyit mondott most, hogy Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak együtt kell dolgoznia azon, hogy megpróbáljanak a soron következő 7 éves uniós költségvetésben jelentős támogatást szerezni a gyorsvasút több mint 10 milliárd eurós projektjéhez , és példaként a balti országokat Lengyelországgal összekötő Rail Baltica projektet említette. A magyar kormányfő szerint Közép-Európában szükség van szimbolikus, közös projektekre, mert egyelőre nincsenek ilyenek, és egy közös gyorsvasút-hálózat kiépítése (mely minimum egy évtized, de inkább még hosszabb idő alatt valósulhat meg) ilyen lehet.

Itt az ideje tehát, hogy a kelet-nyugat irányú vasútvonalak mellett nagyobb súly kerüljön az észak-dél irányra is, és ennek keretében a jelenlegi közel hétórás menetidőt három órára lehetne csökkenteni Prága és Budapest között, a Budapest-Varsó útvonal pedig ötórásra rövidülne, összesen pedig mintegy 60 millió embert lehetne közelebb hozni egymáshoz. Szó volt továbbá együttműködésről az energetikában, egészségügyben, a védelmi iparban; Magyar Péter kiemelte a kutatás-fejlesztést is, és beszélt az információtechnológia és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek kihasználásában rejlő lehetőségekről is.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Mindkét kormányfő szerint fontos, hogy közösen tudjanak fellépni az Európai Tanácsban olyan témákban, mint az illegális migráció elleni küzdelem, az energiaárak csökkentése vagy a 7 éves uniós költségvetésben a közép-európai érdekek megjelenítése. Arról diplomatikusan nem ejtettek szót, hogy ez a közös fellépés eddig miért nem valósulhatott meg, de Babišt megkérdezte a cseh köztévé, hogy nem jelent-e problémát kettejük viszonyában, hogy jó baráti viszonyt ápol Orbán Viktorral. A cseh miniszterelnök visszautasította, hogy ez bármilyen hatással lenne a Tisza-kormánnyal meglévő összhangra, és erre ezt a közös kormányülést hozta fel példaként. Mindketten hangsúlyozták, hogy a kapcsolatuk pragmatikus, hiszen országaiknak érdeke, hogy közös fellépéssel növeljék országaik súlyát, Babiš pedig elődjére hárította a felelősséget, amiért korábban ilyen bilaterális együttműködés nem valósult meg. Magyar azt hangsúlyozta, hogy nem szeret ideológiai kérdésekről beszélni, őt a magyar nemzeti érdek érdekli.

A magyar miniszterelnök magát „easy going guy”-nak írta le, mint aki mindenkivel könnyen megtalálja a közös nevezőt, és ezt a sajtótájékoztató szemléletesen illusztrálta is, hatalmas volt a kontraszt a bőbeszédű, sztorizgatós Magyar és a rezzenéstelen arccal álló, a minimumra szorítkozó, az egész sajtótájékoztatót egy mosoly nélkül lehozó cseh kollégája között. Ez nem azt jelenti, hogy Babiš barátságtalan lett volna, egyszerűen ez az ő száraz, „technokrata” stílusa, szemmel láthatóan jóval kevésbé élvezi az ilyen nyilvános eseményeket, mint az egészen más iskolát képviselő Magyar Péter.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A sajtó kérdéseire válaszolva a magyar kormányfő elmondta még, hogy a következő évi költségvetésben nincs elkülönítve „egyetlen eurócent sem” a migrációs politika miatt kiszabott, napi egymillió eurós bírságra, mert bíznak benne, hogy Magyarország mentességet kap ez alól.

Ha minden jól megy, jövő tavasszal jön a következő cseh-magyar kormányülés, ezúttal Budapesten, bár Magyar Péter azt is elárulta, hogy ugyan fontosak az ilyen személyes találkozók, de a mai világban már másképp működik a politika, ünnepélyes aláírások helyett Whatsapp vagy Signal csoportokban egyeztetnek a miniszterek. A két miniszterelnök megköszönte a másiknak a konstruktív találkozót, Magyar pedig ezt követően Petr Pavel köztársasági elnöknél folytatta prágai látogatását.