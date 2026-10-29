Magyar Orbán ENSZ-főtitkárságáról: Ne egy maffiafőnök vezesse az Egyesült Nemzetek Szervezetét!

A cseh-magyar közös kormányülés utáni sajtótájékoztatón kevés újságíró kapott lehetőséget a kérdezésre, de cseh részről érdeklődtek magyar Péternél, hogy mit szól a sajtóhírhez, miszerint Trumpék azon dolgoznak, hogy Orbán Viktor közös amerikai-orosz-kínai jelölt legyen az ENSZ főtitkári posztjára.

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„Az ENSZ-re lehet sok rosszat mondani, úgy általában a nemzetközi szervezeteknek megvannak a maguk hibái, lassúsága, ezt mondhatnánk az Európa Unió kapcsán is. De azt talán mondhatjuk, hogy senkinek nem az a célja, hogy megszüntesse ezeket. Ha valaki mégis meg akarja szüntetni, tönkre akarja tenni az ENSZ-t, akkor vegyen egy Orbánt, az például egy jó indítás lenne. És tényleg biztos vannak kritikus pontok, de én nem gondolom az ENSZ-ről, minden hibájával együtt, hogy egy bűnszervezet lenne” - kezdte a válaszát Magyar.

A magyar kormányfő szerint az Egyesült Nemzetek szervezetét nem egy olyan maffiafőnöknek kellene vezetnie, akinek a volt miniszterei közül jelenleg már hárman letartóztatásban vannak, mert szétlopták a hazájukat, és Magyarországot Európa egyik legszegényebb és legkorruptabb országává tették Hacsak valaki nem akar bűnszervezetet csinálni az ENSZ-ből.