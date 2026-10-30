Gajdos: Az olyan állatkínzók ellen is fel fog lépni a Zöld Őrség, mint a héten jogerősen 1 év 2 hónapra ítélt férfi

Gajdos László

Egy nemrég meghozott, letöltendő szabadságvesztéssel járó bírósági ítéletet ünneplő posztot tett közzé Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Az érintett, 21 éves férfit jogerősen 1 év 2 havi börtönre ítélték. Gajdos felidézte, hogy az illető

„nem gondoskodott megfelelően két kutyájáról. Az elhanyagolt állatok rövid láncon, gyakran étlen-szomjan tengették napjaikat, állatorvosi ellátást sem kaptak. Végül az egyik kutya elpusztult, a másik életét azonban a lakossági bejelentésnek és az állatvédők gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni.”

A miniszter szerint „Az ítélet üzenete egyértelmű! Az állatoknak okozott szenvedés büntetőjogi felelősséget vonhat maga után!” A tiszás politikus megköszönte a bejelentést tevő állampolgárnak, a közbeavatkozó állatvédőknek, illetve az eljárásban részt vevő szerveknek, különösen az ügyészségnek és a bíróságnak.

Gajdos ezen a ponton emlékezetett arra, hogy a jövő év első napján indul a Zöld Őrség az akkor felálló új környezetvédelmi csúcsszerv, az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság részeként.

Az 50 fős egység feladata az állatkínzók, az illegális hulladéklerakók, az erdőkárosítók, az illegális kútfúrók és a kutyaviadalok szervezői elleni fellépés lesz.