Hatályon kívül helyezték az Orbán házi építésze elleni kamarai büntetést, új eljárás következik

Taraczky Dániel

Eljárási hibákra hivatkozva hatályon kívül helyezte a Taraczky Dániel ügyében hozott elsőfokú határozatot a Magyar Építész Kamara etikai-fegyelmi bizottság fegyelmi tanácsa - tudta meg a 24.hu. Az Orbán-család udvari építészét Hadházy Ákos panaszolta be tavaly a kamaránál, saját légi felvételeivel bizonyítva, hogy a hatvanpusztai építkezés során valójában nem felújították a főúri majorság kiemelten védett műemléki istállóépületeit, hanem földig rombolták azokat, majd újakat emeltek a helyükre.

A bizottság május végén megállapította, hogy Taraczky törvényeket és etikai szabályokat is sértett, ezért első fokon egy évre felfüggesztették a kamarai tagságát, 800 ezer forint pénzbírságra ítélték és 115 ezer forint eljárási költséget szabtak ki rá. Ebből a felfüggesztés volt a kemény, mert emiatt nem dolgozhatott volna egy évig.

A 24.hu információja szerint a fegyelmi tanács még október 9-én megsemmisítette ezt a májusi határozatot. Nem azért, mert szerintük Taraczky nem követte volna el a terhére róttakat. Hanem az elsőfokú eljárás hibáira hivatkozva. Ezek lényege az volt, hogy amikor az eljárás közben újabb és újabb etikai-fegyelmi vétségek gyanúja merült fel, ezekről nem tájékoztatták külön-külön Taraczkyt, akinek így sérültek a védekezési lehetőségei.

De az építész a végén nem biztos, hogy jól fog járni a mostani kis győzelemmel. A másodfokú végzés ugyanis kifejezetten felszólítja a bizottságot, hogy a megismételt eljárásban ne csak az istállókat vizsgálja, hanem a hatalmas komplexum össze többi épületének dokumentációját is szerezze be.