Litvánia az általános hadkötelezettséget bevezetését mérlegeli az orosz fenyegetés miatt

Litván katona 2026 nyarán Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Litvánia 2032-től általános hadkötelezettséget vezetne be, és meghosszabbítaná a fiatal férfiak katonai szolgálatát az Oroszországgal fennálló biztonsági feszültségek miatt - jelentette be Gitanas Nausėda államfő a nemzetbiztonsági tanács csütörtöki ülése után. A tervet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Litvánia 2015-ben részlegesen már visszaállította a 2008-ban megszüntetett sorkatonai szolgálatot, válaszul a Krím félsziget annektálására Oroszország által a megelőző évben. Az Ukrajna ellen 2022 februárjában elindított teljes körű orosz invázió után Litvániában fokozódott az aggodalom, hiszen a balti állam a kalinyingrádi beékelődés révén Oroszországgal, valamint Fehéroroszországgal is határos.

Nausėda szerint jelenleg több mint 5000 fiatal férfi részesül évente alapszintű katonai kiképzésben. Ezt a számot az általános sorkötelezettség bevezetésével 7500 körülire tervezik emelni. Fiatal nők továbbra is önkéntes alapon vehetnek részt katonai kiképzésen - mondta az elnök, aki szerint az átalakítás költségei a 120 millió eurót is elérhetik. (dpa via MTI)