Négy állami cég élére is nyílt pályázatot hirdetett a Tudományos és Technológiai Minisztérium

belföld

Négy állami cég, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, az Autóipari Próbapálya Zala Kft., azaz a ZalaZONE járműipari tesztpálya, a Nemzeti Innovációs Ügynökség, valamint a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. esetében is nyílt vezetői pályázatot írt ki a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A fenti linkeken elérhetőek maguk a pályázatok.

Tanács Zoltán miniszter Facebook-oldalán jelentette be a pályázatokat. Azt mondta: „Ahogy megígértük, minden fontosabb cégünk élére pályázat útján fogjuk kiválasztani a jövő leendő vezetőit.” Később hozzátette, hogy új, motivált vezetőket keresnek, akik ezeket a cégeket „a jövő szolgálatába tudják állítani”.

Magyar Péter miniszterelnök és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter
Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A minisztérium októberben több ügyben is feljelentést tett. Ezek a korábbi informatikai beszerzéseket érintik, amelyek során többek között a hűtlen kezelés gyanúja, indokolatlanul magas díjak, vitatható teljesítések, feltehetően párhuzamosan elszámolt informatikai fejlesztések, jelentős áremelkedések és az állami vagyon nem megfelelő felhasználásának lehetősége merült fel. A vizsgált szerződések és kifizetések együttes nagyságrendje megközelíti a 20 milliárd forintot - írta akkor közleményében a minisztérium.

belföld zalazone Autóipari Próbapálya Zala Kft Nemzeti Adatvagyon Ügynökség pályázat informatikai fejlesztések magyar péter Nemzeti Innovációs Ügynökség Tudományos és Technológiai Minisztérium hűtlen kezelés Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft tanács zoltán
Kapcsolódó cikkek

Újabb feljelentések, ezúttal a Tudományos és Technológiai Minisztérium fordult a hatóságokhoz

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásaiban például olyan tételek is megjelentek, „amelyek állami társaságnál különösen indokolttá teszik a felhasználás céljának tisztázását. Szállodai lakosztály, éttermi fogyasztások, bor, gin, ajándékutalványok, ékszer, prémium élelmiszerek és egy felnőtteknek szánt társasjáték is szerepelt a kiadások között”.

Haszán Zoltán
bűnügy