Négy állami cég élére is nyílt pályázatot hirdetett a Tudományos és Technológiai Minisztérium

Négy állami cég, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, az Autóipari Próbapálya Zala Kft., azaz a ZalaZONE járműipari tesztpálya, a Nemzeti Innovációs Ügynökség, valamint a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. esetében is nyílt vezetői pályázatot írt ki a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A fenti linkeken elérhetőek maguk a pályázatok.

Tanács Zoltán miniszter Facebook-oldalán jelentette be a pályázatokat. Azt mondta: „Ahogy megígértük, minden fontosabb cégünk élére pályázat útján fogjuk kiválasztani a jövő leendő vezetőit.” Később hozzátette, hogy új, motivált vezetőket keresnek, akik ezeket a cégeket „a jövő szolgálatába tudják állítani”.

Magyar Péter miniszterelnök és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A minisztérium októberben több ügyben is feljelentést tett. Ezek a korábbi informatikai beszerzéseket érintik, amelyek során többek között a hűtlen kezelés gyanúja, indokolatlanul magas díjak, vitatható teljesítések, feltehetően párhuzamosan elszámolt informatikai fejlesztések, jelentős áremelkedések és az állami vagyon nem megfelelő felhasználásának lehetősége merült fel. A vizsgált szerződések és kifizetések együttes nagyságrendje megközelíti a 20 milliárd forintot - írta akkor közleményében a minisztérium.