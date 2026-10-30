Stern Lili lett a Trafó új igazgatója

A Fővárosi Közgyűlés megszavazta Stern Lili kinevezését a Trafó Kortárs Művészetek Háza élére, így januártól öt éven át ő vezetheti a budapesti kulturális intézményt. A művészetmenedzsmenttel foglalkozó, a kortárs tánc területén is aktív Stern pályázatát korábban a szakmai bírálóbizottság nyolc tagjából heten támogatták az október 25-i ülésen.

A szavazás előtt Barna Judit, a Tisza fővárosi képviselője is jelezte, hogy frakciójuk Stern kinevezését támogatja. Indoklása szerint a pályázó jól ismeri a Trafót, megőrizné az intézmény összművészeti jellegét, miközben új közönséget szólítana meg, és erősítené a vidéki, valamint a nemzetközi kapcsolatokat.

Stern Lili. Fotó: sternlili.hu

Az igazgatói posztra azért kellett pályázatot kiírni, mert Erdődi Katalin másfél év után, mandátumának lejárta előtt távozott az intézmény éléről. Stern mellett többek között Boronkay Soma dramaturg és színházi alkotó, valamint csapata, Bagossy László Jászai Mari-díjas rendező, egyetemi tanár, az Örkény Színház egykori meghatározó alkotója, Gulyás Hermann Sándor színművész és kulturális menedzser, illetve Gulyás Gábor filozófus, esztéta is pályázott. Utóbbi korábban a debreceni MODEM-et, a Műcsarnokot és a Ferenczy Múzeumi Centrumot is vezette, pályázatát azonban furcsa módon formai-jogszabályi okokra hivatkozva kizárták az eljárásból.

A pénteki közgyűlésen Karácsony Gergely főpolgármester megköszönte a pályázók és a szakmai bírálóbizottság munkáját, majd megjegyezte: „igenis van értelme akár egy szélesebb körű nyilvánosság előtt is ezeknek a pályázatoknak”. Ezzel a Trafó vezetői pályázata körül kialakult vitára utalt, amelynek középpontjában az állt, mennyire legyen nyilvános a kiválasztási folyamat. A Partizán az Örkény Színházzal közösen nyilvános szakmai fórumot szervezett volna a jelölteknek, négy pályázó azonban levélben kifogásolta a kezdeményezést, mert szerintük az egyenlőtlen versenyhelyzetet teremthetett volna. A beszélgetést végül lefújták. A történtekről korábban a Nem akarják, hogy NVVH-s lájkbajnokságba fulladjon a Trafó igazgatói pályázata című cikkünkben írtunk részletesen. Stern Lili végül október 7-én maga is nyilvánosságra hozta a pályázatát.

A Trafó 1998-ban nyílt meg, a kezdetektől a kortárs előadó- és képzőművészet egyik fontos hazai befogadóhelye: a nemzetközi független színház és kortárs tánc olyan alkotóit és produkcióit hozza el Budapestre, amelyekkel a magyar közönség máshol ritkán találkozhat. Emellett a hazai művészeknek is lehetőséget ad új előadások létrehozására és bemutatására. A Trafó Galéria pedig az évek során a kortárs képzőművészeti szcéna meghatározó kiállítóhelyévé vált.