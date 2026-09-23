Nem akarják, hogy NVVH-s lájkbajnokságba fulladjon a Trafó igazgatói pályázata

„Igen” – vágta rá kurtán Gulyás Gábor, a debreceni MODEM és a Műcsarnok volt igazgatója, amikor megkérdeztük, igaz-e, hogy ő is pályázott a Trafó Kortárs Művészetek Háza (röviden Trafó) januártól megüresedő igazgatói posztjára. Magát a pályázati eljárást – a Madách és az Új Színházéhoz hasonlóan – óriási titkolózás övezi: míg a két színház esetében legalább a pályázók számáról kiadtak egy közleményt, a Trafónál nyilvánosan még ez sem ismert. Ahogy a pályázati anyagok tartalmát sem ismerhetik meg még az intézmény dolgozói sem.
Miközben az olyan fontos közhivatalok esetében, mint az elherdált közvagyon visszaszerzésével foglalkozó vagy (a kezdeti nehézségek után) a köztársasági elnöki hivatal, nyilvánosságra hozták a meghallgatottak nevét, sőt előbbinél még magukat a meghallgatásokat is élőben lehetett követni, a közpénzből fenntartott színházaknál – összművészeti programja ellenére hivatalosan a Trafó is annak minősül – a rendszerváltás ígéretével ellentétben valamiért továbbra is a bezárkózás, az információ-visszatartás és az elhallgatás uralkodik. Nemcsak a szélesebb nyilvánosság, hanem még az intézmények dolgozói felé is.
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Meghökkentően sokan pályáztak a Madách és az Újszínház vezetésére. De az erről szóló minisztériumi közlemény kizárólag arról szól, hogy mit és miért NEM árulnak el az egész bulit finanszírozó állampolgároknak.
Igazi dráma alakult ki az igazgatói pályázat körül, most a nyertes is megszólalt.