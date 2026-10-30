Szeptemberben újabb mélypontra zuhant a születések száma

Az előzetes adatok szerint idén szeptemberben 5893 gyermek született és 8788 fő halt meg. Az egy évvel korábbihoz képest a születések száma 4,8 százalékkal, a halálozásoké 1,9 százalékkal csökkent. A természetes fogyás a tavalyi szeptemberi 2765-tel szemben 2895 fő volt, közölte a KSH pénteken.

Ez volt az első olyan szeptember, amikor az egy napra jutó születésszám nem érte el a kétszázat (egy évvel ezelőtt még 6191 gyerek született). Bár a halálozások száma is rekordmélységbe került, a születésszám csökkenése intenzívebb volt, a természetes fogyás ezért gyorsult.

Idén szeptember végéig 52 429 gyerek született, ami 3,5 százalékos csökkenés 2025-höz képest. A halálozások száma 90 614 volt, ami 2 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. A természetes fogyás minimálisan nőtt, az idei 38 185 fős lélekszámcsökkenés 0,1 százalékkal több, mint az előző évi 38 139 fő volt.

Az első kilenc hónapban teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, ez egy évvel korábban 1,32 volt.

A KSH jelentéséből az is kiderül, hogy szeptemberben a házasságkötések száma 18 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.