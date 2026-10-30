Times: Trumpék csak azért dobták be Orbán nevét, hogy javítsák a valódi jelöltjük esélyeit a ENSZ-főtitkári pozícióra

Mióta az általában remek kormányzati információkat szerző Wall Street Journal bedobta, hogy Trumpék a leváltott magyar miniszterelnököt akarják az ENSZ élére mint amerikai-orosz-kínai közös jelöltet, számtalan találgatás, elemzés, kormányzati reakció látott napvilágot. De végig volt – legalább – egy rejtélyes pontja az egész történetnek:

sem az amerikai kormány, sem Orbán nem kommentálta az értesülést.

A brit Times terjedelmes csütörtöki cikke címében azt a kérdést teszi fel: Trump arra használja Orbán Viktor, hogy utat nyisson az általa kívánt ENSZ-főtitkár előtt? A lap először nem nevesített ENSZ-szakértők spekulációit idézi, miszerint Orbán csak álca/bábu/fedősztori volt (angolul stalking horse), hogy így teret nyerjen egy másik, pragmatikusabb jelölt: az emirátusi diplomata, Lana Nusseibeh.

Lana Nusseibeh az ENSZ-ben beszél Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A lap ezt alátámasztandó felsorolja, hogy a Trump-adminisztrációhoz is kötődő volt és jelenlegi befolyásos tisztviselők nem győzték dicsérni az elmúlt napokban Nusseibehet:

Brett McGurk, az Obama-, Trump- és Biden-kormányok korábbi közel-keleti különmegbízottja „kiváló választásnak” nevezte;

Dennis Ross, egy másik volt közel-keleti különmegbízott is csatlakozott hozzá,

míg Nickolay Mladenov, Trump elnök Béketanácsának gázai főmegbízottja azért dicsérte őt, mert „olyan hidakat épít, amelyeket senki más nem akar megépíteni”.

A Times értesülései szerint az Egyesült Királyság is hajlik Nusseibeh jelöltségének támogatására, de a forrásaik hangsúlyozták, hogy a végső döntés még nem született meg.

A Nusseibehet jelölő Egyesült Arab Emírségek fontos kereskedelmi és biztonsági partnere az Egyesült Államoknak és Nagy-Britanniának. Nusseibeh apja palesztin származású, ő maga azonban egy olyan országot képviselt magas rangú diplomataként az ENSZ-ben is, amely az Ábrahám-megállapodások révén ápolja kapcsolatait Washingtonnal és Izraellel.

Az Öböl-menti Együttműködési Tanács mind a hat tagja támogatja Nusseibeh jelöltségét, ahogy Palesztina is, de Izrael ENSZ-nagykövete is méltatta a Trump közvetítésével született megállapodásokkal kapcsolatos munkáját. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok mellett a Biztonsági Tanács másik három állandó tagja – Kína, Franciaország és Oroszország – egyelőre nem emelt komoly kifogást Nusseibeh ellen.

De ha ekkora esélyes ez a Nusseibeh, aki ráadásul az első nő lenne a világszervezet élén, akkor miért dobták be Orbán nevét?

Richard Gowan, a tekintélyes International Crisis Group programigazgatója válasza: „Az a megérzésem, hogy Orbán mint gyalogáldozat egy olyan halloweeni horrorsztori része, amivel az ENSZ-tagállamokat ijesztegetik, hogy végül az Egyesült Államok akaratát kövessék.” Állítása szerint a Biztonsági Tanácsban ülők azt mondták neki, hogy „az Egyesült Államok egész évben »őrült neveket« dobált fel, ami bonyolította a versenyt. Gianni Infantino [a támadások kereszttüzében álló FIFA-elnök] is egyike volt ezeknek. De a [Wall Street Journal] cikke, amely Orbánt említette, burkolt támogatásnak tűnt Nusseibeh mellett.”

A Times szerint a következő, szám szerint a hetedik próbaszavazás magyar idő szerint péntek este fél 8 körülre várható, és ezen már új jelöltként Nusseibeh neve is a kalapban lesz.

Ami Orbán jelöltségét illeti: csütörtökön a vétóképes francia kormány jelezte, hogy nem támogatná, így az esélyei finoman szólva is alacsonyak.