Légvédelmi rendszereket telepítettek Mar-a-Lago közelébe, egyenruhás katonák védik Trumpot az üdülőjében

Fokozott fenyegetettségre hivatkozva rakétavédelmi rendszereket telepítettek Donald Trump birtoka, a Mar-a-Lago közelébe, illetve a nemrég átnevezett Donald J. Trump Nemzetközi Repülőtéren Floridában – írja a Yahoo News. A terepjáróra rögzített Avenger rendszerek rövid hatótávolságú rakétákkal képesek elhárítani az esetleges támadásokat.

Az amerikai titkosszolgálat közlése szerint már korábban is korlátozták időszakosan a Mar-a-Lago körüli légi forgalmat, de egy újabb beadványban már az állandó korlátozást kérik. A szolgálatok szerint a birtok körüli légi fenyegetés állandó jellegű, és mivel az elnök sokat tartózkodik ott, akkor is védeni kell, amikor éppen távol van.