Heidi Klum a saját levágott bal kezének öltözött Halloween alkalmából

Ne húzzuk feleslegesen az időt, nézzük is.

Biztos nagyon kényelmes volt. Fotó: NOAM GALAI/Getty Images via AFP

Így nézett ki hátulról:

Fotó: NOAM GALAI/Getty Images via AFP

Így meg közelről:

Fotó: NOAM GALAI/Getty Images via AFP

És úgy az igazi, ha megtekintjük mozgás közben is:

Mint látható, azért nem volt egyszerű benne a haladás, így nem csoda, hogy az egykori modell egy idő után kicsit egyszerűsített a megjelenésén.

Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

Ez volt egyébként a 25. év, hogy Klum fergeteges bulit tartott Halloween alkalmából, máskor is voltak már durva jelmezei, de a mostani talán még ezt is übereli:

A bulin természetesen egy raklapnyi híresség jelent meg, akik szintén igyekeztek felejthetetlen kosztümökben parádézni. Kettőt emelnék ki ezek közül, az első Neil Patrick Harris színész és férje, David Burtka, akik a gigapara Grady ikrekek öltöztek a Ragyogásból:

Balra Burtka, jobbra Harris. Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

Mondjuk ez sem egy túl nagy truváj, Bruce Willis már 2017-ben elsütötte a személyi asszisztensével:

A másik kiemelendő jelmez viszont tényleg nagyot üt, ez itt az IKONIKUS jelenet 2003-ól, amikor Madonna, Britney Spears és Christina Aguilera smároltam a VMA-n.

Fotó: NOAM GALAI/Getty Images via AFP

Külön bravúr, hogy ez egy egyszemélyes kosztüm, középen Madonna szerepében Laura Abla, akiről még soha az életben nem hallottam, viszont barátom, a Google szerint „német modell, divatinfluenszer, tartalomgyártó és podcaster”, aki emellett egy híres spanyol válogatott focista (Dani Olmo) barátnője.

Most meg egy évig lehet majd tippelgetni, hogy Heidi Klum mivel fejeli meg az idei levágott kezes performanszát jövőre.