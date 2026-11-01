Kiírták az MTI vezérigazgatói pályázatát

A Független Közmédia Testület (FKT) nyílt pályázatot írt ki a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére.

Az FKT-t a kormányváltás után hozta létre a parlament, hogy biztosítsa a közszolgálati média- és hírszolgáltatás függetlenségét. A testület feladata, hogy megválassza a vezérigazgatókat, felügyelje a közmédia gazdálkodását, és ellenőrizze a közszolgálati célok teljesülését.

Az MTVA Kunigunda utcai székháza Fotó: Zih Zsolt/MTI/MTVA

Az FKT olyan szakembert keres, aki felkészült, hiteles, tapasztalt vezető és képes újjászervezni Magyarország nemzeti hírügynökségét. A kiírás szerint az új vezérigazgató legfontosabb feladata a korábbi politikai függőség megszüntetése, az MTI szakmai tekintélyének és a hírszolgáltatás iránti közbizalomnak a helyreállítása lesz. (via MTI)