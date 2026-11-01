Trump saját magának öltözött halloweenkor

„Donald Trumpként jöttem. Nem volt időm felöltözni. Mások rengeteg időt és pénzt költöttek erre. Gazdag emberek, de kilenc órát töltöttek a felkészüléssel. Nekem 10 percem volt, úgyhogy Donald Trumpként jöttem.”

Így magyarázta az amerikai elnök, hogy miért nem öltözött be a mar-a-lagói birtokán rendezett, dzsungeltematikájú halloweeni bulira.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az eseményt pár nappal a november 3-ai félidős választás előtt tartották. Bár a felmérések szerint nem állnak jól a republikánus jelöltek, Trump a bulin azt mondta, jól érzi magát.