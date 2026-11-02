13 lakónak kellett elhagynia az otthonát az V. kerületben, miután kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora

„Egy elektromos roller akkumulátora és a környezete égett mintegy négy négyzetméteren egy társasház negyedik emeleti lakásában, az V. kerületi Veres Pálné utcában” – közölte hajnalban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A kigyulladt elektromos roller okozta lángokat már eloltották a tűzoltók, és megkezdték az épület átszellőztetését. A munkálatok idejére a negyedik emeletről tizenhárom lakót kellett lekísérni otthonaikból. A lakók ideiglenesen az alsóbb szinteken élőknél kaptak szállást.