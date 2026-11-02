24 halott és sok eltűnt egy ukrán faluban: humanitárius segélyre várókat bombáztak le az oroszok egy iskolában

Legalább 24-en meghaltak, további 27 embert pedig egyelőre eltűntként tartanak nyilván, miután hétfőn az orosz légierő lebombázott egy humanitárius segélyosztó központként használt iskolát Ukrajnában.

A támadás Zaporizzsja megyében, a Komisuva­ha nevű faluban történt, ahol a helyben maradt lakosok rendszeresen az iskola egykori épületébe járnak humanitárius segélyért. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az első légicsapást további kilenc nagyerejű bomba követte, az egyik azt az óvóhelyet is eltalálta, ami tele volt emberekkel.

A közzétett videók alapján az épületből alig maradt valami a támadás után.

A falu központját az egyik legnagyobb rombolóerejű orosz bombával, a FAB–3000-zal szórták meg: ezek háromtonnás bombák, közel 1,4 tonna robbanóanyaggal, egyenként is képesek egész épületeket romba dönteni. Az eredetileg szovjet fejlesztésű bombák korszerűsített változatát szárnyakkal és irányítórendszerrel szerelik fel, így az orosz repülőgépek a célponttól több tíz kilométerre is kioldhatják őket.

A helyszínen továbbra is kutatnak az eltűntek után, a mentésben katonák, tűzoltók és más mentőegységek vesznek részt. Azt már bejelentették, hogy a halottak között négy rendőr és két mentős is van, de az eltűntek nagy száma alapján félő, hogy az áldozatok száma még nőni fog.

Zelenszkij szerint az orosz hadvezetésnek tudnia kellett, hogy az iskola épületében minden héten segélyt osztanak. Az ukrán elnök a támadás után arról adott ki közleményt, hogy ez újabb bizonyíték rá, hogy Oroszország valójában egyáltalán nem törekszik a háború enyhítésére, és nem érdekelt a valódi békében.

Komisuvaha a zaporizzsjai frontszakaszon, a frontvonaltól húsz kilométerre fekszik, az oroszok hónapok óta rendszeresen támadják irányított légibombákkal és drónokkal.