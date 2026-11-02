244 világháborús robbanótestet találtak az Üllői útnál

Újabb 244, második világháborús robbanótest került elő a XVIII. kerületben, az Üllői út 404. alatti építkezésen - írja az MTI a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésére hivatkozva. A helyszínen 231 különböző robbanóeszköz és -maradvány, valamint jelentős mennyiségű egyéb maradvány került elő.

A megtalált eszközök között szovjet, német, magyar és amerikai gyártmányú robbanótestek egyaránt voltak. Előkerült egyebek mellett 79 szovjet (82 milliméteres) aknavetőgránát, 77 német (81 milliméteres) aknavetőgránát, 2 német (120 milliméteres) aknavetőgránát, 10 német (7,5 centiméteres) Ig.R.18 repeszgránát, 12 szovjet RG-42 kézigránát. A robbanótestek mellett találtak még 100 kilogrammnyi gyalogsági lőszert, 50 kilogramm hüvelymaradványt és 10 kilogramm robbanóanyag-maradványt.

Fotó: Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred/Facebook

A mentesítést nehezítette, hogy a feltételezések szerint a robbanótesteket annak idején egy gödörbe gyűjthették, majd azt felgyújtva próbálhatták megsemmisíteni. Emiatt egyes eszközök és maradványaik összetapadtak, összeolvadtak, így szétválasztásuk rendkívül nehéz és időigényes feladat volt, a katonáknak gyakorlatilag ki kellett vésniük az egymásba tapadt robbanótesteket.

A művelet pénteken reggel 8 órától délután fél 3-ig tartott, a munka intenzitását jelzi, hogy az egyik, helyszínen dolgozó tűzszerész okosórája „séta” aktivitás alatt 3,21 kilométer megtett távolságot és mintegy 2387 elégetett kalóriát rögzített. A veszélyes robbanótesteket végül sikerült biztonságosan felszámolni. Az Üllői úti építkezésen október közepén már két szovjet FAB-100-as rombolóbombát kellett a tűzszerészeknek hatástalanítaniuk, a második alkalommal a rombolóbomba mellett további 24 különböző típusú és méretű robbanótestet is elszállítottak.