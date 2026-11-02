A józsefvárosi Fideszhez bejegyzett alapítványnál tartott házkutatást a NAV

Az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért nevű, Fidesz-közeli szervezetnél nyomoz a NAV költségvetési csalás gyanúja miatt. Miután az adóhatóság hétfőn öt helyszínen tartott házkutatást, a szervezet nevét a NAV a Telex kérdésére meg is erősítette.

Az alapítvány a 2024-es önkormányzati választás előtt ötmillió forintot kapott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától, elvileg civil és közéleti célokra. A pénzből azonban a gyanú szerint a józsefvárosi Fidesz kampányát segítő, Pikó András polgármestert támadó kiadványokat készítettek. A támogatás felhasználását 2024 októberében Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor főtanácsadója igazolta.

Kampányanyaggá transzmutálódott miniszterelnökségi támogatás a Józsefvárosi Fidesz címére bejegyzett alapítványtól. Fotó: Facebook / Pikó András

Az ügyben Pikó András tett feljelentést még augusztusban. Az alapítvány a józsefvárosi Fidesz-iroda címére van bejegyezve, és nem más vezette, mint Vitályos Eszter testvére, a Fidesz önkormányzati képviselőjelöltjeként is induló Vitályos Fanni.

Az alapítvány jelentős állami forrásokhoz jutott korábban is: 2024-ben összesen 156 millió forint támogatást kapott, ebből 30 milliót a Szerencsejáték Zrt. leányvállalatától, 11 milliót pedig a Városi Civil Alapból.