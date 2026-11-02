Benyújtotta lemondását a belga miniszterelnök, miután a kormány nem tudott megállapodni a költségvetéséről

Benyújtotta lemondását Bart De Wever belga kormányfő Fülöp királynak hétfőn, miután a kormánykabinetnek nem sikerült megállapodnia a 2027-es belga szövetségi költségvetésről – írta meg az MTI.

Bart de Wever belga miniszterelnök Fotó: BEN STANSALL/AFP

A Le Soir napilap szerint a költségvetésről szóló, vasárnap esti szűk körű kabinetülés félbeszakadt, nem született megállapodás a mintegy tízmilliárd eurós hiány megszorításokkal és adóreformokkal történő rendezéséről.

A belga államadósság több mint 735 milliárd eurót tesz ki, ami meghaladja a belga GDP 110 százalékát, míg az EU legfeljebb 60 százalékot engedélyez. A kormánynak 10 milliárd eurót kell megtakarítania ahhoz, hogy az EU kiadási határain belül maradjon.

A patthelyzet középpontjában az a kérdés állt, hogyan teremtsék elő azt a tízmilliárd eurót, amely a hiány csökkentéséhez szükséges 2029-ig. A költségvetési hiány tavaly 5 százalék volt Belgiumban, míg az európai szabályok szerint legfeljebb 3 százalékos lehet.

Az ötpárti kormány két vallon tagpártja, a Reformer Mozgalom (MR) és Az Elkötelezettek (Les Engagés) egyaránt megpróbált olyan megoldást javasolni, amely a szükséges tízmilliárd euró helyett nyolcmilliárd eurós kiigazításon alapul, de a miniszterelnök ezt elutasította.

A belga lap értesülései szerint De Wever azzal próbálta rávenni a koalíció tagjait a megállapodásra, hogy ha nem sikerült megegyezniük, akkor Belgium hitelminősítése romolhat, ami pénzügyi veszélyekbe sodorhatja az országot.

Elutasította ugyanakkor a költségvetési nehézségek idejére szolgáló, áthidaló veszélyhelyzeti megoldás alkalmazását. Ehhez akkor szokás nyúlni, ha a parlament a pénzügyi év kezdetéig nem tudja elfogadni a rendes éves költségvetést, befagyasztva a költségvetési előirányzatokat garantálja az állam működésének folytonosságát, és lehetővé teszi, hogy a pénzügyi év hivatalos költségvetés nélkül kezdődjön meg.

Fülöp király elutasíthatja vagy megfontolhatja a miniszterelnök lemondását, és szélesebb körű tárgyalásokat kezdeményezhet a politikai pártokkal. Ha azonban elfogadja azt, új választásokat írhat ki.