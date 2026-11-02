Ezúttal belga, svéd, ír szupermarketek fagyasztóit fűtötték fel hackerek

Több tucat európai szupermarketben melegedtek túl hirtelen a fagyasztók egy feltételezett kibertámadás miatt, így több millió euró értékű élelmiszert tettek tönkre, írja a Financial Times. Ez néhány héttel azután történt, hogy franciaországi üzleteket támadtak meg ugyanígy hackerek.

Hétfőn Svédországban az Ica és a Coop üzletek fagyasztói melegedtek 55 Celsius-fokra, míg Belgiumban az Ahold Delhaize és a Carrefour szupermarketjeinek, valamint az ír Supervalu kiskereskedő üzleteinek berendezéseit is érintette a támadás.

Fotó: FREDRIK SANDBERG/TT News Agency via AFP

A svéd Coop közlése szerint a mintegy 800 üzletükből hetet érintett a támadás, az egyik Ica üzletvezetője szerint a hackereknek „sikerült bejutniuk a hűtésirányító rendszereinkbe és megváltoztatniuk a beállításokat”. Legalább négy Ica üzletről tudni egyébként, amelyet támadás ért.

A támadás egyébként egy bizonyos hűtőmodellre korlátozódott.

A szakértők már többször is figyelmeztettek arra a kárra, amelyet a kibertámadások okozhatnak a kritikus infrastruktúrában, az erőművektől az élelmiszerboltokig, a gyenge informatikai biztonság és az elavult szoftverek miatt. „Nem tudjuk beállítani a hőmérsékletet, nem tudjuk megváltoztatni. Forró levegőt fúj a fagyasztókba. Minden tönkrement” – mondta Rickard Nilsson, egy Ica üzlet vezetője a dél-svédországi Sjöbóban az Aftonbladet újságnak. Hozzátette, hogy az 50 Celsius-fok feletti hőmérséklet több százezer svéd korona értékű élelmiszert tett tönkre.

Stephan Moelans, a belga Sabcobel hűtőgépgyártó cég vezérigazgatója – amelynek berendezéseit a támadások érintették – elmondta, hogy a hackerek a fagyasztók leolvasztási módját vették célba, ami a hőmérséklet gyors emelkedését okozta.

A belga kiberbiztonsági központ országos szintűvé minősítette a támadást, ami azt jelenti, hogy más hírszerző és biztonsági szolgálatok is információkat cserélnek egymással a kivizsgálás érdekében. Továbbra sem világos, hogy ki állt a támadás mögött.