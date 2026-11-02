Iliana Jotova eddigi ideiglenes államfő győzött az elnökválasztáson Bulgáriában

Iliana Jotova eddigi ideiglenes államfő nyerte az elnökválasztás második fordulóját Bulgáriában – írta meg az MTI. Ezzel Jotova lett az ország első megválasztott női államfője.

Fotó: HRISTO VLADEV/Anadolu via AFP

A szavazókörök jegyzőkönyveinek 99,95 százalékának feldolgozása után az elnöki és az alelnöki tisztségre jelölt Iliana Jotova és Kiril Vilcsev a szavazatok 57,58 százalékát, mintegy 1,1 millió szavazatot kapott, míg ellenfeleik, Andrej Gjurov és Georgij Kandev 39,47 százalékot, mintegy 749 500 szavazatot szereztek.

Jotova, aki korábban alelnök volt, januárban lett ideiglenes elnök, miután Rumen Radev államfő lemondott, hogy indulhasson a parlamenti választásokon. Radev támogatta Jotovát, és mindketten az ukrajnai háború diplomáciai megoldását szorgalmazzák – azaz párbeszédet sürgetnek Moszkvával. Ezt egyes politikai elemzők úgy fordították, hogy a két politikus Kreml-barát politikát folytat. (via Reuters)