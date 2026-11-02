Martha Stewart hajléktalannak öltözött halloweenkor, aztán nagy nehezen, de rájött, hogy ez annyira nem mókás

Martha Stewart milliárdos üzletasszony október 31-én Instagramon megosztott magáról egy fotót, amin koszos arccal, szakadt ruhában látható egy táblával a kezében, amin az állt: „Éhes vagyok, segítsenek!”.

Szóval a 85 éves Stewart hajléktalannak öltözött halloweenkor, és mindemellett a Guardian szerint bejegyzésében nem mellékesen a gyertyakollekcióját reklámozta.

A megosztott fotó láttán többen felháborodtak, végül Stewart közzétett egy nyilatkozatot, miszerint jelmezével fel akarta hívni a figyelmet „a hajléktalanság rendkívül komoly problémájára”, egyben közölte, „megdöbbentette”, hogy a jelmez „megsértette” az embereket.

„Mélyen elszomorít, hogy a tegnapi halloween-jelmezem – amelynek célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanság rendkívül komoly problémájára –, megsértette az embereket, ami soha nem állt szándékomban.”

Órákkal később aztán egy újabb közleményt rakott ki, amiben már bocsánatot is kért. Úgy fogalmazott: „Nehéz beismerni, ha valaki tényleg elszúrja. A korábbi nyilatkozatom nem volt elég határozott. Tudom, hogy sokan anyagi nehézségekkel küzdenek. Az, hogy ilyen jelmezt viseltem, tapintatlan volt, és egyáltalán nem volt vicces. Nagyon sajnálom.”