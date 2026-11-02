Máthé Zsuzsa felszólalt a parlamentben férje, Ókovács Szilveszter kirúgása miatt, de elvették tőle a szót

Magyar Péter a parlamentben megemlítette a tényt, hogy Tarr Zoltán kirúgta Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház éléről. Nem sokkal később személyes érintettség miatt kért szót Ókovács felesége, a KDNP-s Máthé Zsuzsa.

Máthé Zsuzsa Fotó: Németh Dániel/444

Máthé azt mondta, hogy a miniszterelnök nagyon sokat járt az Operaházba, és még két hete is arra kérte őt, hogy segítsen az október 23-ai műsor tervezésében, mert a saját munkatársai egy sztálinista zeneszerzőt akartak beletenni a műsorba.

Majd azzal folytatta, hogy férjét, a legnagyobb kulturális intézmény vezetőjét hat hónapig sem méltatták arra a kormányzati szereplők, hogy meghallgassák. Amikor a Magyar Péter által emlegetett, óriási feltárt ügyről kezdett beszélni, Forsthoffer Ágnes házelnök felszólította, hogy szorítkozzon a személyes érintettségre, és ne egy konkrét ügyről beszéljen, különben elveszi tőle a szót.

„Elveszi? Gratulálok! És kívánok legalább feleannyira sikeres kormányzást, mint amennyire sikeres az Operaház vezetése volt” - válaszolta Máthé, majd letette a mikroportot. Így nem tudtuk meg, hogy Máthé szerint mi volt a feltárt ügy, ami miatt kirúgták a férjét.