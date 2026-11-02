Rakétaként csapódott a földbe egy kisrepülőgép Floridában

Vasárnap délután egy, a texasi Austinból a Bahamákra tartó magánrepülőgép csapódott a földbe a floridai Palm Beach-en, közvetlenül egy autóút, lakóházak és üzletek mellett. A CNN azt írja, a becsapódás helyén egy kráter keletkezett, a repülőből csak égő roncsok maradtak. A gépen tartózkodó kilenc ember mind életét vesztette.

A becsapódás pillanatát egy autó fedélzeti kamerája rögzítette, a felvétel szerint a gép villámgyorsan, szinte rakétaként, orral előre csapódott földbe, amit egy hatalmas, robbanásszerű tűz követett.

A CNN azt írja, a baleset előtt nem sokkal a pilóta még nyugodt hangon jelentette, hogy mérsékelt turbulenciát tapasztalt, pillanatokkal később azonban már pánikolva kért segítséget és közölte, hogy a gép „percenként 10 ezer lábnyit zuhan”, és le fognak zuhanni a földre.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozhatta a balesetet, és a gépen tartózkodókat sem azonosították, így azt sem tudni, hogy a 9 ember közül hányan voltak utasok, és hányan a személyzet tagjai.