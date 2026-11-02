Sonnevend Pál az Alkotmánybíróság elnöke, a testület iránti bizalom helyreállítását ígéri

belföld

Sonnevend Pál az Alkotmánybíróság új elnöke: a júniusban alkotmánybíróvá választott jogászprofesszort az Alkotmánybíróság teljes ülésén választották hétfőn elnökké, három évig fogja betölteni a tisztséget.

Az Alkotmánybíróságnak azért kellett új elnököt választania, mert a Tisza-kormány kezdeményezésére korábban visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, technikailag ezzel tudták elmozdítani a fideszes Polt Pétert. A korábban a parlament fideszes többsége által megválasztott Polttal szemben Sonnevend Pálról már maguk az alkotmánybírák döntöttek, és a titkos szavazáson történt megválasztásával már hivatalba is lépett.

Sonnevend Pál
Fotó: Tisza-frakció/Facebook

Sonnevend júliusban került az Alkotmánybíróságba, a Hende Csaba távozásával megüresedett helyre. A jelölése körül politikai vita is kialakult: a Fidesz illegitimnek nevezte a jelölési eljárást, mivel vitatta Hende mandátumának megszüntetését, ezért nem is vett részt a bizottsági meghallgatáson. A fideszes Navracsics Tibor ugyanakkor kiváló jelöltnek nevezte Sonnevendet.

Sonnevend Pál már a júliusi parlamenti bizottsági meghallgatásán is azt hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróság iránti bizalom helyreállításán szeretne dolgozni. Szerinte a jó alkotmánybíró független és pártatlan, feladata az egyéni jogok védelme és a demokrácia tényleges működésének biztosítása.

Külön kiemelte, hogy a testület döntéseit nem befolyásolhatják politikai szempontok.

A most 55 éves jogászprofesszor 1995-ben diplomázott az ELTE-n, a doktori fokozatát Németországban, a Heidelbergi Egyetemen szerezte. Pályafutása elején, 1997 és 2000 között már dolgozott az Alkotmánybíróságon, akkor Sólyom László mellett, majd 2010-ig Mádl Ferenc és Sólyom köztársasági elnökök alkotmányjogi tanácsadója is volt. 2019 és 2025 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának volt a dékánja volt.

Sonnevend az Orbán-kormányok alatt több tudományos munkájában is kritikusan foglalkozott a magyar alkotmányos rendszer átalakításával. Egy 2015-ös, Csink Lóránttal és Jakab Andrással közös tanulmányának már a címe is elég beszédes volt: Az alkotmány mint a mindennapi pártpolitika eszköze. Ebben a 2010 utáni alkotmányozást, az Alaptörvény módosításait és azok következményeit vizsgálták, különös tekintettel az Alkotmánybíróság mozgásterére, az alapjogi garanciákra és az igazságszolgáltatás átalakítására.

belföld polt péter alkotmánybíróság Sonnevend Pál
Kapcsolódó cikkek

Navracsics Tibornak elfelejtett szólni a Fidesz, hogy illegitimnek tekintik az új alkotmánybíró-jelöltet

Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a volt miniszter Facebook-oldalán kiváló jelöltnek nevezte Sonnevend Pált. Vagy ez már a KDNP saját arcéle lenne?

Takács Lili
belföld

Megszavazták a Tisza által jelölt Sonnevend Pált alkotmánybírónak

Az 54 éves Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket.

Szily László
POLITIKA