Törd át az üvegplafont: nők a modern gyárakban

Robotizált gyártósorok, adatvezérelt termelés: a modern ipar új lehetőségeket nyit a nőknek, akik vezetői szinteken azonban még mindig kevesen vannak. Mit mutatnak a számok, és várható e változás?

A modern ipar átalakulása új lehetőségeket nyit a nőknek, a női munkavállalók és vezetők integrálása pedig már régen nemcsak esélyegyenlőségi kérdés. Sokkal inkább a magyar ipar jövőbeli munkaerő-ellátásának, innovációs képességének és globális versenyképességének a kulcsa.

A nők az ipari forradalom óta dolgoznak az iparban, de jelenlétük hullámzó tendenciát mutat. Az államszocialista iparosítás idején, 1949 és 1967 között az ipari foglalkoztatottakon belül a nők aránya 21 százalékról 40 százalékra nőtt. A rendszerváltás körüli időszak azonban drasztikus törést hozott: 1980 és 2001 között mindkét nemnél visszaesett az ipari foglalkoztatás, de a nőké kirívó mértékben zuhant. Bár a kilencvenes évek végén a gépipari felfutás részben korrigálta a trendet, a feldolgozóiparban a nők aránya így is 44 százalékról 41,7 százalékra mérséklődött.

A KSH adatai szerint 2026 harmadik negyedévében a 15–64 éves nők 72, a férfiak 79,2 százaléka dolgozott, a különbség tehát 7 százalékpont körül van. Bár a 25–49 év közötti nők foglalkoztatása a 2009-es 74,4 százalékról mára 84,9 százalékra ugrott, a karrierutak magasabb szintjein komoly akadályok tornyosulnak.

Ezt nevezik üvegplafonnak, amely a vertikális szegregáció egyik formája: a nők bejutnak a munkaerőpiacra, sőt a középvezetői szintekig is eljutnak, a legmagasabb döntéshozói pozíciókba azonban aránytalanul kevesen kerülnek. A KSH adatai szerint a nők a vezetők 37, míg az összes foglalkoztatott 47 százalékát adják. Az iparban, azon belül is a műszaki, termelési és IT-vezetői szférában ez a jelenség még élesebb. Ráadásul míg Magyarországon a legnagyobb tőzsdei cégek igazgatóságaiban a nők aránya mindössze 10 százalék körül mozog, a többi visegrádi országban 23–28 százalék, az uniós átlag pedig közel 35 százalék. Ez a strukturális hátrány a béreken is meglátszik: A teljes munkaidőben foglalkoztatott nők bruttó átlagkeresete 2025-ben 13,4 százalékkal maradt el a férfiakétól.

A statisztikák megváltoztatása nem öncélú mutatóvadászat. A hazai iparban krónikus mérnöki és képzett szakemberhiány tapasztalható. Miközben a lányok STEM-tárgyakban nyújtott iskolai eredményei nem maradnak el a fiúkétól, a műszaki felsőoktatásban mégis alacsony az arányuk. A nők szellemi és technológiai potenciáljának kiaknázása így közvetlen gazdaságfejlesztési érdekké vált.

A modern gyárakban ma már a kékgalléros és a fehérgalléros pozíciók is átalakulnak. A betanított munka helyét átveszi a technológiai jártasság, a folyamatfejlesztés, a minőségbiztosítás, az automatizálás és a komplex adatelemzés. Ezeken a területeken a a precizitás, a problémamegoldó képesség és a stratégiai látásmód dominál – olyan kompetenciák, amelyekben a női szakemberek és vezetők kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

A hazai ipari vállalatok mindennapi működésének már ma is szerves részei a sikeres női folyamatmérnökök, robotprogramozók és gyárigazgatók. Ahhoz azonban, hogy a következő generációk számára is természetes karrierúttá váljon a csúcstechnológia, ki kell nyitni a gyárkapukat. Látni kell a működő innovációt, találkozni kell a döntéshozókkal, és közvetlen tapasztalatot kell szerezni a digitalizált termelési környezetről. Erre kínál lehetőséget az ország egyik legnagyobb ipari rendezvénye, amely tavaly már 128 gyár részvételével és közel 6000 regisztrálóval zajlott. Itt az idő, hogy a lányok, a pályaválasztó fiatalok és a szülők is saját szemükkel lássák: a modern gyár a jövő munkahelye, ahol az üvegplafon végérvényesen áttörhető.

November 13-án a 10. Modern Gyárak Éjszakáján hazai üzemek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt. Pályaválasztó diákok, szülők és tanárok is megnézhetik, hogyan dolgoznak ma a gyárakban a mérnökök, robotprogramozók és üzemvezetők, akik közül egyre több a nő. A programot a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szervezi, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletek és a jelentkezés a moderngyarakejszakaja.hu oldalon érhetők el.