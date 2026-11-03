Európa különböző pontjain négy repülő hajtott végre kényszerleszállást bombafenyegetés miatt

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Bombariadók akadályozzák a légiközlekedést Európában: után két utasszállító repülőgépet vizsgáltak át Varsóban, egy harmadikat pedig a spanyolországi Murciában.

A londoni Heathrow repülőteréről induló egyik járatnak előre nem tervezett leszállást kellett végrehajtania a varsói Modlin repülőtéren, ahol szakértők vizsgálták át a gépet. A repülőgép Varsó nagyobb repülőtérre, a Chopinre tartott, fedélzetén 181 emberrel. A Koppenhágából a Chopin repülőtérre tartó másik járatot szintén bombafenyegetés érte – számolt be róla a dán média, de ez a repülőgép a tervek szerint landolt.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A bolgár média arról számolt be, hogy egy Izraelből érkező repülőgépnek pedig a szófiai repülőtéren kellett leszállnia, miután e-mailben bombafenyegetés érkezett.

Eközben a Manchesterből induló Ryanair-járat egy újabb fenyegetés miatt hajtott végre kényszerleszállást a dél-spanyolországi Murcia repülőterén, fedélzetén 121 emberrel.

Nem ez az első bombafenyegetés a héten, tegnap ugyanebből az okból egy magyar Gripen biztosította egy repülőgép leszállását Budapesten. (BBC)

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Bombafenyegetés miatt magyar Gripen biztosította egy repülőgép leszállását Budapesten

Londonból Szófiába tartott a járat, amikor bombafenyegetést kapott, majd Budapesttől kérte a leszállási lehetőséget.

Bódog Bálint
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