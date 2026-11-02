Bombafenyegetés miatt magyar Gripen biztosította egy repülőgép leszállását Budapesten

Bombafenyegetés miatt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe biztosította egy utasszállító repülőgép leszállását Budapesten – közölte egy Facebok-posztban Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Gripen Kecskeméten. Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

A miniszter azt írta, bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget.

A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el, a Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett, és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten. A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.