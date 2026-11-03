Forsthoffer Ágnes egy hétre kitiltotta a Parlamentből a HírTV két munkatársát

„Az Országház nagyobb fegyelmezettséget kér a sajtó munkatársaitól” – kezdi Facebook-posztját Forsthoffer Ágnes házelnök, amelyben arról írt,

„Több alkalommal történő, szándékos szabályszegés miatt tegnap figyelmeztetésként egy hét kitiltást kapott a HírTV két munkatársa.

A szabályok hamarosan módosulnak. Ha egy-egy munkatársnak “megér egy kitiltást” a provokatív viselkedés, az a jövőben nem csupán őt fogja érinteni, hanem az egész szerkesztőség elveszítheti a belépési lehetőségét az Országházba.

Erről természetesen folyamatosan tájékoztatjuk a sajtóbelépővel rendelkezőket.

Célunk továbbra is a transzparencia, a köz tájékoztatása, az országgyűlési munka zavartalan biztosítása mellett.”

Fotó: Németh Dániel/444

Április 12. óta egyébként lazultak a parlamenti tudósítás feltételei, megszűnt például Kövér László egyik nagy találmánya, az újságírói karám, több helyen lehet forgatni, és a páholyokba is be lehet menni fotózni.