Harkivi kórházat ért orosz támadás, 62-en megsérültek

Az oroszok csapást mértek egy kórházra Harkivban, a támadásban 62 ember megsérült, 226 beteget más kórházakba szállítanak át.

Fotó: Harkivi Katasztrófavédelmi Szolgálat

A támadás az egyik egészségügyi osztály épületét, négy lakóház ablakait és tíz személyautót rongált meg, az ukrán hatóságok szerint összesen 1000 ablak tört be, a mentési és kárelhárítási munkálatok jelenleg is folynak.

A Harkivot ért összehangolt támadásban ballisztikus rakétákat és siklóbombákat is bevetettek. Harkiv a mintegy 1,4 milliós lakosságával Ukrajna második legnagyobb városa, mindössze 30 kilométerre fekszik az orosz határtól.

Az orosz védelmi minisztérium is megnyilvánult a támadásról. Az ukrántól jelentősen eltérő tartlamú közlemény szerint tömeges csapást mért az éjjel az orosz hadsereg az ukrán energetikai rendszernek a hadiipart és a hadsereget ellátó létesítményeire Vinnicja, Dnyipropetrovszk és Harkiv megyében.

Néhány órával a támadás előtt Volodimir Zelenszkij figyelmeztetett: az ukrán hírszerzés újabb nagyszabású orosz támadás előkészületeit észlelte. Az elnök szokásos esti videóüzenetében arról beszélt, hogy Moszkva megpróbálhatja kihasználni, hogy a nemzetközi figyelem kedden az amerikai félidős választásokra összpontosul. (Ukrajinszka Pravda, Kyiv Post, MTI)