Már a levegőben széteshetett a Floridában lezuhant magánrepülő, ami rakétaként csapódott a földbe

Vasárnap délután egy, a texasi Austinból a Bahamákra tartó magánrepülőgép csapódott a földbe a floridai Palm Beach-en, közvetlenül egy autóút, lakóházak és üzletek mellett. A hatóságok szerint a gép egyes részei már a levegőben leszakadhattak a gépről.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület közölte, hogy a vizsgálat egyik fő szempontja az időjárási körülmények feltárása lesz. A roncsokhoz azonban egyelőre nehezen férnek hozzá, mert a repülőgép hatalmas krátert ütött az úttesten a floridai Palm Beachben, az pedig részben megtelt vízzel a heves viharok miatt.

Fotó: SAUL MARTINEZ/Getty Images via AFP

A repülőgép roncsai a környék sportpályáin, üzleteinél és lakóházainál is szétszóródtak. A hatóságok próbálják kideríteni, hogy volt-e a fedélzeten fedélzeti hangrögzítő. A légiforgalmi irányítás hangfelvételein hallható, amint a pilótafülkéből valaki „mérsékelt turbulenciáról” számol be, és azt mondja, hogy a személyzet „kezeli a jegesedést”. Ezután arról beszéltek, hogy a repülőgép „csapadékba kerül”, ezért emelkedniük kell. Néhány pillanattal később ugyanaz a hang azt mondja, hogy a gép percenként 10 ezer láb (3048 méter) sebességgel süllyed. Vészhelyzetet jelentettek, majd a felvételen azt lehet hallani, amint a pilótafülkében valaki azt kiáltja: „Túlléptük a megengedett sebességet, percenként 20 ezer lábbal süllyedünk”, majd hozzáteszi: „Be fogunk csapódni a földbe.”

A fedélzeten egy techvállalkozó utazott a családjával, mindenki életét vesztette. (BBC)