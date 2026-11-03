Nem engedték, hogy beszéljen a haldokló fiával, bocsánatkérésre és sérelemdíjra kötelezték a szombathelyi börtönt

Jogerősen pert nyert a szombathelyi börtön ellen az apa, akit nem értesítettek időben arról, hogy a fia életveszélyes állapotba került, és nem engedték, hogy a még eszméleténél lévő gyerekével beszélhessen a kórházban – írta közleményében az apát képviselő Magyar Helsinki Bizottság.

Mire a fiát meglátogathatta, az már mélyaltatásban volt, és többé nem tért magához. A Győri Ítélőtábla bocsánatkérésre és 500 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte a büntetés-végrehajtást.

Ruckel René 2023. január 25-én súlyosan megsérült a börtönben, miután összeverekedett egyik zárkatársával. Véres fejjel lépett ki a zárkából, majd összeesett a folyosón. Gerincsérülése miatt nyaktól lefelé lebénult, kórházba szállították, ahol később meghalt. A halálához vezető bántalmazás miatt egyik zárkatársát elítélték.

Édesapja, Ruckel József a fia egyik barátjától értesült arról, hogy René kórházba került. A büntetés-végrehajtástól azt a tájékoztatást kapta, hogy a fia megszédült és elesett, illetve nekiesett egy ajtónak. A verekedésről nem szóltak neki.

A kép illusztráció Fotó: ARNAUD FINISTRE/AFP

Az apa azonnal a kórházba ment, de nem engedték oda a még eszméleténél lévő fiához. Napokon át telefonált és próbált látogatási engedélyt szerezni, de a rendkívüli kórházi beszélő iránti kérelmét csak három nappal később bírálták el, mert a munkaidőben iktatott megkeresést hétvége követte. Mire bejutott, a fia már mélyaltatásban feküdt, egy órán át foghatta a kezét, de beszélni nem tudtak egymással.

Ruckel József a Helsinki Bizottságnak korábban azt mondta, nem akart pereskedni: ha a börtön elismeri a hibáját és bocsánatot kér, nem fordult volna bírósághoz. A parancsnok részvétét fejezte ki, de a bocsánatkérést és a peren kívüli megegyezést többször elutasította.

Első fokon a Szombathelyi Törvényszék elutasította az apa keresetét. A bíróság szerint a börtönnek nem kellett önállóan megállapítania az életveszélyes állapotot, és a rendelkezésére álló egészségügyi információk alapján nem bizonyosodott be a felróható mulasztása. A Győri Ítélőtábla viszont október 15-én az apának adott igazat, és megállapította, hogy René már a kórházba kerülése napján életveszélyben volt. Az igazságügyi szakértő véleményében különös jelentősége volt annak, hogy a fiatal férfinak aznap 12:45-től keringéstámogatásra volt szüksége.

Az ítélőtábla szerint a börtönnek be kellett volna szereznie a fogvatartott állapotáról szóló információkat. Felelősségét önmagában az sem zárja ki, ha a kórháztól nem kapott megfelelő tájékoztatást. A bíróság azt is kimondta, hogy egy életveszélyes állapotban lévő fogvatartott soron kívüli látogatásáról nem lehet pusztán a hétvégi munkarend miatt napokkal később dönteni.

A Helsinki Bizottság közleménye szerint az apa magán- és családi élethez való jogának megsértése miatt megítélt sérelemdíjat Ruckel József jótékony célra adományozza. A döntésről azt mondta: „Olyan szempontból elégtételt jelent az ítélet, hogy úgy érzem, megküzdöttem az igazunkért, és jár az a bocsánatkérő levél a történtek után. Ez persze akkor ér valamit, ha a börtön tanul az esetből, és ez mással már nem fordul elő.”