Nem szándékos emberölés miatt indult nyomozás a spanyol focista ügyében, akit úgy letarolt az ellenfél kapusa, hogy belehalt

A Sky News értesülései szerint a spanyol rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával vizsgálja azt a focimeccs közben, a pályán történt ütközést, ami Jesús de Miguel halálához vezetett. A spanyol másodosztályú Tenerife 30 éves labdarúgója hétfőn, az Andorra elleni mérkőzésen szenvedett súlyos sérülést, majd a mentőautóban leállt a szíve, és bár az orvosoknak akkor még sikerült őt újraéleszteniük, reggel 8 órakor meghalt.

Szurkolók az elhunyt játékosra emlékeznek a tenerifei Heliodoro Rodriguez Lopez Stadionnál 2026. november 3-án. Fotó: ANDRES GUTIERREZ/Anadolu via AFP

A tragikus ütközés a hétfői meccs hosszabbításában történt. De Miguel egy előrevágott labda felé indult, amikor az Andorra kapusa, Jesús Owono messze kifutott a kapujából, és felugorva a térdével mellkason találta a támadót. A tenerifei játékos eszméletlenül terült el a földön, társai azonnal orvosi segítséget kértek. Az egyenlítői-guineai kapust a játékvezető piros lappal kiállította, majd a két csapatkapitánnyal egyeztetve úgy döntött, hogy a hátralévő perceket már nem játsszák le, és 2-2-es állásnál félbeszakította a meccset. A bajnokság illetékes bizottsága dönt arról, hogy később folytatják-e a találkozót.