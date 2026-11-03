Meghalt a spanyol futballista, akit olyan brutálisan tarolt le az ellenfél kapusa, hogy utána újra kellett őt éleszteni

Meghalt Jesús de Miguel, a spanyol másodosztályú Tenerife labdarúgója, aki hétfőn, az Andorra elleni mérkőzésen szenvedett súlyos sérülést – írja a Marca. A 30 éves játékosnak a mentőautóban leállt a szíve, az orvosoknak akkor még sikerült őt újraéleszteniük, állapota azonban kedd reggelre tovább romlott. A klub közleménye szerint De Miguel reggel 8 órakor meghalt.

„A fájdalomtól összetörve, gombóccal a torkunkban, képtelenül elhinni, hogy mindez valóban megtörtént, a CD Tenerife mély megrendüléssel tudatja, hogy Jesús de Miguel Alameda 2026. november 3-án, kedden, reggel 8 órakor tragikus körülmények között elhunyt”

– írta a klub a közösségi oldalain közzétett közleményében.

A tragikus ütközés a hétfői mérkőzés hosszabbításában történt. De Miguel egy előrevágott labdára indult meg, amikor az Andorra kapusa, Jesús Owono messze kifutott a kapujából, és felugorva, térdével mellkason találta a támadót. A tenerifei játékos eszméletlenül terült el a földön, társai azonnal orvosi segítséget kértek. Az egyenlítői-guineai kapust a játékvezető piros lappal kiállította.

De Miguel a pályán sürgősségi ellátást kapott, majd hordágyon egy mentőautóhoz vitték. A játékosnak a mentőben leállt a szíve, de akkor az újraélesztés sikeres volt. A futballista ezután már önállóan lélegzett, de továbbra sem tért magához.

A Tenerife hétfő esti közleményében még azt írta, a játékos állapota súlyos, de stabil, kedd reggelre azonban közölték, hogy „egészségi állapota neurológiai szempontból romlott”. Néhány órával később a klub bejelentette a halálát.

„Nincsenek vigasztaló szavak, semmi sem enyhítheti ezt a mérhetetlen szomorúságot. Együtt érzünk a gyásztól lesújtott családjával, szeretteivel és a Tenerife teljes szurkolótáborával, ami ma ezt a kegyetlen végkifejletet gyászolja”

– áll a klub közleményében. De Miguel családja megköszönte a támogatást és az együttérző üzeneteket, egyúttal arra kért mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket.

Az ütközés a nyolcperces hosszabbítás hatodik percében történt. Manuel Ángel Pérez játékvezető a két csapatkapitánnyal egyeztetve úgy döntött, a hátralévő perceket már nem játsszák le, és 2-2-es állásnál félbeszakította a mérkőzést. A bajnokság illetékes bizottsága dönt arról, hogy később folytatják-e a találkozót.