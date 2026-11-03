Nyomozás indult Kapitány István feljelentése nyomán a Kisfaludy Program 475 milliárdja miatt

„475 milliárd forint, majdnem 23 ezer szerződés. Súlyos visszaéléseket tártunk fel a Kisfaludy turisztikai program átvilágítása során. Ezért a mai napon különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt feljelentést tettem”

– jelentette be még október 16-án Kapitány István, és a gazdasági és energetikai miniszter most arról számolt be, hogy a feljelentése nyomán elrendelték a nyomozást.

Fotó: Németh Dániel/444

„A Kisfaludy Program eredeti célja az volt, hogy 2030-ig 300 milliárd forintból megújítsák a magyarországi szálláshelyeket, a kisebb panzióktól kezdve a nagy szállodákig”, ehhez képest Kapitány elmondása szerint „éveken keresztül csak azt láttuk, hogy a kormányközeli szállodákhoz állami milliárdok kerülnek, miközben sok kisebb vidéki szállásadó a túlélésért küzdött, vagy ellehetetlenült”.

Kapitány szerint az előző kormány 2026-ig 475 milliárd forintot, az eredetileg tervezett összeg több mint másfélszeresét költötték el, és ennek több mint felét pályázaton kívül egyedi döntésekkel osztották ki.

A Kisfaludy-program az az állami turisztikai támogatási rendszer volt, amit a Magyar Turisztikai Ügynökség kezelt Guller Zoltán vezérlése alatt.

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