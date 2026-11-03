Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok az év végén megszünteti az Izraelnek nyújtott évi négymilliárd dolláros támogatást

Az Egyesült Államok az év végén megszünteti az Izraelnek nyújtott évi négymilliárd dolláros támogatást – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden a Fox News hírtelevízióban. Trump a Fox & Friends című műsorban elmondta, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel már hónapokkal ezelőtt megállapodtak a támogatás megszüntetéséről, méghozzá Netanjahu javaslatára. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy Izraelnek már nincs szüksége a pénzre. Az elnök nem adott egyértelmű választ a műsorvezető azon kérdésére, hogy a katonai felszerelések átadását vagy a pénzbeli támogatást szüntetnék-e meg. Azt azonban közölte, hogy Izrael a jövőben is vásárolhat amerikai fegyvereket.

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Trump a beszélgetés során nehezményezte, hogy a demokraták és a baloldali politikusok az Izraelnek nyújtott amerikai támogatást a republikánusok elleni támadásokra használják fel a félidős választások előtt.

Külön megemlítette Abdul El-Sayed michigani demokrata szenátorjelöltet, aki ellenzi az Izraelnek feltételek nélkül nyújtott katonai támogatást. „Miért kellene eltűrnünk az olyan őrültek támadásait, mint El-Sayed, amikor Izraelnek nincs is szüksége erre a pénzre? Ez rossz kampánytéma” – mondta.

Bár a bejelentés végrehajtásának módját Trump nem részletezte, a két ország között érvényben lévő megállapodás 2028-ig évi 3,8 milliárd dollár katonai támogatást irányoz elő. Washington és Izrael már tárgyal arról, hogyan alakuljon az amerikai segítségnyújtás a megállapodás lejárta után. Az elnök közölte, hogy szükség esetén a jövőben is segítik Izraelt. Az amerikai kongresszus 2020-ban törvényben engedélyezte az Izraelnek nyújtott támogatást, a pénz folyósításához azonban a képviselőháznak és a szenátusnak minden évben külön költségvetési előterjesztéseket kell elfogadnia.

A 2023-ban kiújult izraeli-palesztin konfliktus óta jelentősen csökkent Izrael támogatottsága az Egyesült Államokban, különösen a demokrata szavazók körében. A Quinnipiac Egyetem júniusi felmérése szerint az amerikai választók 48 százaléka, a demokraták 66 százaléka vélekedik úgy, hogy Washington túlzottan támogatja Izraelt. Amikor 2017-ben először tették fel ugyanezt a kérdést, még csak a választók 16, illetve a demokraták 20 százaléka gondolta így. Az Izraellel szembeni bírálatok a republikánusok körében is erősödtek. Trump MAGA-mozgalmának egyes tagjai azzal vádolják Izraelt, hogy félrevezette az amerikai elnököt az Irán elleni háború várható kimenetelével kapcsolatban, azt a benyomást keltve, hogy Iránt könnyű lesz legyőzni. Trump a 2024-es elnökválasztási kampányban azt ígérte, hogy elkerüli a külföldi katonai beavatkozásokat. Most sem tűnik véletlennek, hogy a félidős választások napjának reggelére időzítette ezt a mostani bejelentést.

Netanjahu egy októberi izraeli televíziós interjúban már megemlítette, hogy országa a jövőben nem számíthat a korábbi mértékű amerikai katonai támogatásra. „Ha azt gondolják, hogy továbbra is megkapjuk azt a több tízmilliárd dolláros amerikai támogatást, amelyet két alkalommal is sikerült kialkudnom a védelmi költségvetésünkhöz, jobb, ha hozzászoknak a gondolathoz, hogy ez nem így lesz, mert Amerika megváltozott” – fogalmazott az izraeli miniszterelnök.

Az izraeli tisztviselőket viszont látszólag váratlanul érte a bejelentés, az ellenzék vezető tagjai pedig úgy nyilatkoztak, hogy ez jól mutatja, milyen károkat okozott Netanjahu az amerikai–izraeli kapcsolatokban. A bejelentés egy kritikus pillanatban érkezett, miután Netanjahu pártja a múlt heti választásokon elvesztette a parlamenti többségét, és az ellenzék jelenleg igyekszik összeállítani egy koalíciót, amely leváltaná őt. (via MTI, The Guardian)