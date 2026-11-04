94 év után választottak demokrata szenátort Kansasben

Történelmi győzelmet aratott Adam Hamilton a kansasi szenátusi választáson: 1932 óta ő az első demokrata politikus, aki nyerni tudott a hagyományosan republikánus államban. A 62 éves metodista lelkész a 2021 óta hivatalban lévő Roger Marshall republikánus szenátort győzte le.

Kansas az idei félidős választás egyik váratlan csataterévé vált, pedig Donald Trump a 2024-es elnökválasztáson még 16 százalékponttal győzött az államban. A szenátusi versenyt kezdetben nem is tartották szorosnak, őszre azonban a közvélemény-kutatások már fej fej melletti küzdelmet mutattak.

A fordulatban itt is jelentős szerepet játszott a gazdasági helyzet. A mezőgazdaságáról ismert államban a gazdálkodókat különösen súlyosan érintette az üzemanyag és a műtrágya drágulása, amit az Irán elleni amerikai háború is felerősített. A szarvasmarha-tenyésztőknek emellett az alacsonyabb vámok miatt megnövekedett marhahúsimporttal, valamint a bevándorlási szigorítások okozta munkaerőhiánnyal is meg kellett küzdeniük. A választás előtti hónapokban ráadásul aszály sújtotta Kansast, ami visszavetette a szója-, a búza- és a kukoricatermést. Trump népszerűsége az államban őszre jelentősen visszaesett.

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Hamilton ugyanakkor szokatlan jelöltnek számított a demokraták között. Ő alapította és vezeti a Kansas City környékén működő Church of the Resurrection gyülekezetet, ami 24 ezer tagjával az Egyesült Államok legnagyobb egyesült metodista közössége.

Az istentiszteletek televíziós közvetítései révén már a politikai szerepvállalása előtt is sokan ismerték Kansasben. Még idén februárban is a Republikánus Párt regisztrált szavazója volt, és eredetileg független jelöltként fontolgatta az indulást, végül azonban a demokraták meggyőzték.

A magát „független gondolkodású demokratának“ nevező Hamilton mérsékelt, pragmatikus politikusként kampányolt: Joe Biden volt elnök bevándorláspolitikáját például „katasztrófának“ nevezte, és az államadósság növekedését is bírálta. Amikor Marshall azzal támadta, hogy a demokrata pártvezetés irányítása alá kerülne, Hamilton megígérte, hogy még demokrata szenátusi többség esetén sem támogatná Chuck Schumer többségi frakcióvezetővé választását.

Azzal is érvelt, hogy Kansas jól járna, ha mindkét nagy párt egy-egy szenátorral képviselné az államot Washingtonban. A másik kansasi szenátusi helyet a republikánus Jerry Moran tölti be. Hamilton hangsúlyozta, hogy Marshall inkább Trump érdekeit képviseli, mint Kansasét, ő pedig kész a republikánusokkal is együttműködni. Mellé több ismert republikánus politikus is felsorakozott, köztük Kansas két volt kormányzója, Bill Graves és Mike Hayden.

Marshall újraválasztási esélyeit saját botrányai is rontották. A New York Times írt arról, hogy a korábban szülész-nőgyógyászként dolgozó politikus orvosi pályafutása során több mint 700 páciensét perelte be kifizetetlen számlák miatt, és a tartozásokra rendszeresen évi 18 százalékos kamatot számított fel. Több tucat volt betegét őrizetbe is vették, mert nem jelentek meg a bíróságon. Marshall a kampányhajrában tanácsadói ellenkezése ellenére reklámfilmet forgatott, amiben azzal magyarázta korábbi követelésbehajtásait, hogy fenn kellett tartania a rendelője működését.

A demokraták sikere Kansasben nem példa nélküli: Laura Kelly demokrata kormányzó 2019 óta vezeti az államot, 2018-ban pedig Sharice Davids személyében egy nyíltan meleg, őslakos származású demokrata politikust is beválasztottak a képviselőházba. Szenátusi választást azonban utoljára George S. McGill nyert meg a demokraták színeiben, még 1932-ben. Akkor a nagy gazdasági világválság és a Herbert Hoover republikánus elnök válságkezelése iránti elégedetlenség országos demokrata előretörést hozott. McGill hat évvel később, 1938-ban már 12 százalékpontos különbséggel veszített. (New York Times, Guardian)