A Trumppal szembeni elégedetlenség kék cunamija söpörte el Amerika-szerte a republikánusokat

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Tíz évvel Donald Trump első megválasztása után az amerikai választók azt az egyértelmű elutasító üzenetet küldték neki, amit a demokraták mindig is vártak. Az ellenzéki párt Tisza-szintű cunamival rajzolta át a képviselőházi térképet, és a szenátusban is megnyerte a legfontosabb billegő államokat, így mindkét házban kényelmes többsége lesz az elnöki ciklus utolsó két évére, azaz valóban a Trump-korszak vége kezdődhet. Még pár hónapja is valószínűtlennek tűnt ez a végkimenetel, végül mégis szinte minden körülmény összejátszott a republikánusok ellen, ráadásul Trump személyesen is többszörösen aláásta párttársai esélyeit.

Íme a félidős választásokat eldöntő néhány legfontosabb faktor:

Az amerikai választók ellensúlyt akartak egy népszerűtlen elnökkel szemben, amit a republikánusok nem tudtak biztosítani

Még egyetlen megszámolt szavazatot sem jelentettek be, amikor a CNN-en közzétett exit poll adatokból egy számadat különösen kirívó volt: a megkérdezettek több mint 70 százaléka állította azt, hogy a republikánus többségű kongresszus nem képezett elegendő ellensúlyt Donald Trumppal szemben, illetve hasonló arányban mondták azt is, hogy rossz irányba halad az amerikai gazdaság. A félidős választások mindig a korrekcióról is szólnak az Egyesült Államok politikai szisztémájában, és a fékek és ellensúlyok rendszerére büszke amerikaiak elvárják az intézményeiktől, hogy valamilyen szinten ellenőrizzék egymást.

A republikánus többségű kongresszus azonban semmiféle ellenőrző szerepet nem tudott betölteni. A kampány véghajrájában számos hivatalban lévő képviselő és szenátor próbálta magát eltávolítani az elnöktől, de ezt csak olyanok tudják hitelesen képviselni, mint Maine-ben az a Susan Collins, aki szenátori pályafutása alatt többször mutatta jelét a függetlenségének (a demokrata szavazók szerint persze nem elégszer), és aki ugyan szintén szoros vereséget szenvedett, de egy Kamala Harris által megnyert államban is majdnem kitartott egy kék cunami idején. A legtöbb képviselő és szenátor viszont nem szavazta meg az iráni háborút elítélő kongresszusi határozatot, nem foglalt állást élesen a több állam gazdaságát különösen negatívan érintő vámokkal szemben, de még az Epstein-fájlok nyilvánosságra hozását érintő képviselőházi határozat napirendre tűzéséhez is eredetileg alig lehetett republikánusokat találni. Azokat pedig, akik eddig nem mutatták jelét, hogy ellentartanának az elnöknek, nem marasztalták a szavazók.

Trump azt kérte, hogy szavazzanak úgy, mintha ő is a szavazólapon lenne – az amerikaiak megtették

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