Hogyan veszítsd el a szavazóidat két év alatt: a Trump-koalíció széthullása demokrata sikerekhez vezethet a félidős választásokon

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • 2024-ben Donald Trump meglepetésre a fekete és latino szavazók között is erősödni tudott, főleg fiatal férfiaknak köszönhetően. A rasszista retorika ellenére sikerült új koalíciót felépítenie, republikánus stratégák pedig már hosszú távú politikai átrendeződésről beszéltek.
  • Két év elteltével ez a koalíció láthatóan összeomlóban: Trump rekord népszerűtlen, a demokraták a felmérések szerint előretörhetnek a félidős választásokon.
  • Hogyan vesztették el a republikánusok szavazóikat ezekben a fontos demográfiai csoportokban? És mitől vált Texas fontos csatatérállammá?
  • Akárhogy is alakul az idei választás, a demokratáknak sincs miért megnyugodni: a visszarendeződés nem feltétlenül állandó, a valószínűbb, hogy a pillanatnyi körülményektől függően több ingadozó szavazó lesz ezekben a csoportokban.

Két éve Donald Trump általános elégedetlenségi hullámot meglovagolva, meggyőző fölénnyel nyerte meg az elnökválasztást – legalábbis elektori voksokban mérve, hiszen az összes leadott szavazat tekintetében a különbség már jóval szorosabb volt közte és Kamala Harris között. De így is Trump három elnöki indulása közül messze a legtöbb szavazatot 2024-ben szerezte (77 milliót), és először sikerült össz-szavazatszámban is a mindenkori demokrata jelölt fölé kerekednie, még ha kicsivel ezúttal is kevesebbet kapott a leadott voksok felénél.

Minden korábbinál szélesebb koalíció állt tehát Trump mögött, és az előző választásokhoz képest a fekete és spanyolajkú szavazók körében is erősödni tudott, különösen annak köszönhetően, hogy rengeteg fiatalt megszólított. A jóslatok már arról szóltak, hogy a Republikánus Párt hosszú távon is megszilárdíthatja helyzetét egy, a fehér és színes bőrű munkásosztályra egyaránt épülő szavazótábor révén, ám két évvel később mégis úgy tűnik, hogy a Trump-koalíció szétesőben van. A keddi félidős választások előtt a legtöbb felmérés szinte biztosra veszi, hogy a demokraták a képviselőházi többséget megszerezhetik, és akár a kongresszus mindkét házában kisebbségbe kerülhet az elnök frakciója. Trump népszerűsége eközben negatív rekordokat döntöget, egyes friss mérésekben már kétszer annyian ellenszenveznek vele, mint ahányan támogatják.

Hogyan olvadt el a Trump mögötti koalíció, és hosszú távon mire számíthatunk?

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld félidős választások demokrata párt Donald Trump republikánus párt amerikai egyesült államok
Kapcsolódó cikkek

Fekete és latino voksok erősítik Trumpot, de Harris is kijöhet jól a szavazóbázisok átrendeződéséből

Miközben Donald Trump rasszista kijelentésekkel riogat, a közvélemény-kutatások szerint mégis előretört a kisebbségi szavazók között. Eközben Kamala Harrisnek jó esélye van arra, hogy a fehérek között jobb szavazatarányt érjen el, mint bármelyik demokrata jelölt az elmúlt évtizedekben.

Tábor Áron
külföld

Általános elégedetlenségi hullám repítette vissza Trumpot a Fehér Házba

Egy nem akármilyen választási este 5 legfontosabb tanulsága.

Tábor Áron
külföld

Trump sima győzelménél is nagyobb csoda, hogy magukhoz tértek a demokraták

A balos Demokrata Párt piacpárti kritikusai is elismerik, hogy Trump most már valóban aggódhat a jövő évi választások miatt. Bár a világ a New York-i szocialistára figyelt, az igazi, vagyis megismételhető győzelmeket két, a kultúrharcot hanyagoló centrista, egy volt CIA-ügynök és egy exkatona aratta. Nem várt fordulatok a világpolitikára is kiható amerikai belpolitikában.

Szily László
külföld

Ha nem Trump lesz az elnök, a haitiak felfalják a összes macskát Springfieldben

Kampányidőszak van az óceán másik oldalán. A tét kétségkívül nagy, de talán sehol sem akkora, mint Ohióban, azon belül is Springfield városában.

Diószegi-Horváth Nóra
külföld