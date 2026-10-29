Hogyan veszítsd el a szavazóidat két év alatt: a Trump-koalíció széthullása demokrata sikerekhez vezethet a félidős választásokon

Két éve Donald Trump általános elégedetlenségi hullámot meglovagolva, meggyőző fölénnyel nyerte meg az elnökválasztást – legalábbis elektori voksokban mérve, hiszen az összes leadott szavazat tekintetében a különbség már jóval szorosabb volt közte és Kamala Harris között. De így is Trump három elnöki indulása közül messze a legtöbb szavazatot 2024-ben szerezte (77 milliót), és először sikerült össz-szavazatszámban is a mindenkori demokrata jelölt fölé kerekednie, még ha kicsivel ezúttal is kevesebbet kapott a leadott voksok felénél.
Minden korábbinál szélesebb koalíció állt tehát Trump mögött, és az előző választásokhoz képest a fekete és spanyolajkú szavazók körében is erősödni tudott, különösen annak köszönhetően, hogy rengeteg fiatalt megszólított. A jóslatok már arról szóltak, hogy a Republikánus Párt hosszú távon is megszilárdíthatja helyzetét egy, a fehér és színes bőrű munkásosztályra egyaránt épülő szavazótábor révén, ám két évvel később mégis úgy tűnik, hogy a Trump-koalíció szétesőben van. A keddi félidős választások előtt a legtöbb felmérés szinte biztosra veszi, hogy a demokraták a képviselőházi többséget megszerezhetik, és akár a kongresszus mindkét házában kisebbségbe kerülhet az elnök frakciója. Trump népszerűsége eközben negatív rekordokat döntöget, egyes friss mérésekben már kétszer annyian ellenszenveznek vele, mint ahányan támogatják.
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Miközben Donald Trump rasszista kijelentésekkel riogat, a közvélemény-kutatások szerint mégis előretört a kisebbségi szavazók között. Eközben Kamala Harrisnek jó esélye van arra, hogy a fehérek között jobb szavazatarányt érjen el, mint bármelyik demokrata jelölt az elmúlt évtizedekben.
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