Hogyan veszítsd el a szavazóidat két év alatt: a Trump-koalíció széthullása demokrata sikerekhez vezethet a félidős választásokon

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2024-ben Donald Trump meglepetésre a fekete és latino szavazók között is erősödni tudott, főleg fiatal férfiaknak köszönhetően. A rasszista retorika ellenére sikerült új koalíciót felépítenie, republikánus stratégák pedig már hosszú távú politikai átrendeződésről beszéltek.

Két év elteltével ez a koalíció láthatóan összeomlóban: Trump rekord népszerűtlen, a demokraták a felmérések szerint előretörhetnek a félidős választásokon.

Hogyan vesztették el a republikánusok szavazóikat ezekben a fontos demográfiai csoportokban? És mitől vált Texas fontos csatatérállammá?

Akárhogy is alakul az idei választás, a demokratáknak sincs miért megnyugodni: a visszarendeződés nem feltétlenül állandó, a valószínűbb, hogy a pillanatnyi körülményektől függően több ingadozó szavazó lesz ezekben a csoportokban.

Két éve Donald Trump általános elégedetlenségi hullámot meglovagolva, meggyőző fölénnyel nyerte meg az elnökválasztást – legalábbis elektori voksokban mérve, hiszen az összes leadott szavazat tekintetében a különbség már jóval szorosabb volt közte és Kamala Harris között. De így is Trump három elnöki indulása közül messze a legtöbb szavazatot 2024-ben szerezte (77 milliót), és először sikerült össz-szavazatszámban is a mindenkori demokrata jelölt fölé kerekednie, még ha kicsivel ezúttal is kevesebbet kapott a leadott voksok felénél.

Minden korábbinál szélesebb koalíció állt tehát Trump mögött, és az előző választásokhoz képest a fekete és spanyolajkú szavazók körében is erősödni tudott, különösen annak köszönhetően, hogy rengeteg fiatalt megszólított. A jóslatok már arról szóltak, hogy a Republikánus Párt hosszú távon is megszilárdíthatja helyzetét egy, a fehér és színes bőrű munkásosztályra egyaránt épülő szavazótábor révén, ám két évvel később mégis úgy tűnik, hogy a Trump-koalíció szétesőben van. A keddi félidős választások előtt a legtöbb felmérés szinte biztosra veszi, hogy a demokraták a képviselőházi többséget megszerezhetik, és akár a kongresszus mindkét házában kisebbségbe kerülhet az elnök frakciója. Trump népszerűsége eközben negatív rekordokat döntöget, egyes friss mérésekben már kétszer annyian ellenszenveznek vele, mint ahányan támogatják.

Hogyan olvadt el a Trump mögötti koalíció, és hosszú távon mire számíthatunk?