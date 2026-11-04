A szavazat ára készítői és Kovács István Ádám nyerték a Szabad-díjat

Nyolcadszor jutalmazta Szabad-díjjal a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) azokat, akik egy szabadabb Magyarországért állnak ki tetteikkel. A Loupe Színházi Társulással közösen rendezett szerdai díjátadón a zsűri elismerését a választás tisztaságáért fellépő DE! Akcióközösség és „A szavazat ára” című filmjük megszólalói nyerték. A közönségdíjat pedig Kovács István Ádám kapta, aki „Ádi bohócként” saját súlyos betegsége ellenére is segíti a beteg gyerekeket és a rászorulókat.

Fotó: TASZ

„A Szabad-díjat akkor alapította a TASZ, amikor úgy tűnt, hogy a bénultság leküzdhetetlen Magyarországon. Abban hittünk, hogy a jelöltek történetei reményt adnak a nehéz helyzetben lévőknek és bátorságot a tenni akaróknak” – mondta Dojcsák Dalma, a TASZ ügyvezető igazgatója a Marczibányi Téri Művelődési Központban szerdán tartott díjátadón. Hangsúlyozta: a díjazottak „nemcsak politikai kérdésekben voltak bátrak, hanem olyan mindennapi helyeken is kiálltak magukért és másokért, mint az iskola, a kórház vagy a gyermekvédelmi ellátórendszer”.

A díjra jelöltek személyére idén is bárki tehetett javaslatot, közülük választotta ki a TASZ azt a nyolc jelöltet, akik bemutatkozhattak a gálán történeteikkel. A zsűri díjáról Csatári Flóra Dóra, a TASZ kommunikációs és magánadományozási vezetője, Horváth Dorka, a BOOKR Kids alapítója, Marge dalszerző-énekes, Miklósi Gábor újságíró, Molnár Áron színész, korábbi Szabad-díjas és Nyáry Luca író, a WMN újságírója döntött.

A zsűri díját a DE! Akcióközösség nyerte, amely „A szavazat ára” című filmjével feltárta a kistelepüléseken mélyszegénységben élő emberek fenyegetésével és kihasználásával zajló választási csalásokat. A filmben olyan bátor emberek szólaltak meg, akiket a hatalom helyi képviselői a megélhetésük, sőt gyermekeik elvételével fenyegettek, ha nem engedelmeskednek. A DE! Akcióközösség továbbra is küzd azért, hogy fel lehessen számolni azokat a helyzeteket, amelyek ezt a kiszolgáltatottságot lehetővé teszik.

Fotó: TASZ

„Az első alkalommal még egyedül, két táska csokoládéval az oldalamon indultam el. Nem tudtam, mi lesz belőle, csak azt, hogy adni szeretnék az anyagi és fizikai korlátaim ellenére is” – osztotta meg a közönséggel Kovács István Ádám, aki több ezer szavazattal a Szabad-díjátadó közönségdíjasa lett. Miközben mások arcára bohócdoktorként csal mosolyt, Ádi bohóc maga is súlyos betegséggel él. Saját fájdalmait és nehézségeit háttérbe szorítva segít, ahol tud: az „Egy tábla szeretet” mozgalommal édességet, orvosi eszközöket juttat el a gyermekkórházakba, emellett az utcán élőknek és rászorulóknak is rendszeresen ételt oszt, és támogatókat gyűjt a jó ügyekhez.

A zsűri és a rendezvény partnerei különdíjakkal jutalmazták a többi jelöltet is: Horváth Hajnalkát, aki azután, hogy kiállt az iskolája által cserben hagyott autista gyermekekért, a hasonló helyzetben lévő családoknak is segít;

Hunyadi Emőkét, aki nem tűrte tovább szó nélkül a színházi képzésben tapasztalt bántalmazást és visszaéléseket;

az „Anyácskaként” ismert Illésné Áncsán Arankát, aki az intézményes gyermekvédelmet hátrahagyva azért dolgozik, hogy az állami gondoskodásból kikerült felnőttek gyerekei már ne kerüljenek gyermekotthonba;

Matisáné Szabó Mártát, a nyugdíjas kézbesítőt, aki nem volt hajlandó terjeszteni a háborúval riogató propagandakiadványt;

Nébl Zsoltot, a sükösdi SUGO Tamburazenekar alapítóját, aki ingyen tanítja zenélni a jórészt mélyszegénységben élő gyerekeket; és

Szénási Erzsébetet, aki megharcolt a lélektelen bürokráciával, hogy felnevelhesse unokahúgát, Evelint.

A 444 a Szabad-díj médiapartnere, Matisáné Szabó Mártának Munk Veronika, a 444 főszerkesztője adta át különdíját.