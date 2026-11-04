Aggódnak a jósok és a médiumok, hogy az AI elveszi a munkájukat

Természetesen már léteznek AI jósalkalmazások, és természetesen ők is megkérik az árukat: az Urban Mystic nevű alkalmazás például 10 dollárt számol fel egy gyors kérdésért, száz dollárért pedig hosszútávú iránymutatást ad a felhasználóknak. A Guardian cikke szerint azonban az ehhez hasonló felállások nem igazán tetszenek a hagyományos jósoknak és médiumoknak, akik most a mesterséges intelligenciától féltik mesterségüket.

Egyelőre persze nem kell aggódni amiatt, hogy robotok indítanák újra a Budapest TV-t, de a szakmabélieknek bőven akadnak egyéb nyűgjeik: Lauryn Kellett jós és lifecoach például arról beszélt a lapnak, hogy sajnos ezt a mesterséget mindig is a csalással azonosították. Az AI betörése pedig még több okot ad a gyanakvásra a kuncsaftjaiknak, akik a mesterséges jósoktól nem lesznek képesek megkapni azt az empátiát és emberi kapcsolódást, amit elvárnak.

Fotó: Budapest TV

A lap arról ír, hogy újabban már a közösségi médiában is aktív jósok büszkén adják hozzá hirdetéseikhez a „semmi AI” címkét, hogy biztosítsák az útkeresőket a valós, autentikus jósélményről. A lap szerint a jósok kivételesen egyetértenek abban az egészségügyi szakemberekkel, hogy az arctalan, nagy nyelvi modellek nem képesek megoldani az emberek lelki problémáit, viszont nagy a veszély arra, hogy súlyosbítani fogják őket.

Kellett arról is beszélt, hogy az adatkezelés átláthatóságának hiánya miatt különösen óvatosnak kell lenni az AI-jósdákkal. Őt számos platform kereste meg azzal, hogy segítsen nagy nyelvi modelljeik betanításában, ám amikor részletesebb információkat kért, a vállalatok rendszerint eltűntek. Úgy vélte: még ha át is adná egy nagy nyelvi modellnek a jósképességekről szóló összes tananyagát, az AI jelenlegi fejlettségi szintjén még nem képes arra, hogy ugyanolyan élményt nyújtson, mint az emberi médiumok. Ő úgy véli: